Presidente Petro pidió cambiar el nombre de Casa del Inquisidor por casa Benkos Biohó

Luego de que el ministro de cultura, las arte y saberes, Juan David Correa, anunciara su intención de cambiar el nombre de la Casa del Inquisidor, ubicada en el centro histórico de Cartagena y donde funcionará una nueva sede de esta dependencia; el presidente Gustavo Petro le pidió que este nuevo nombre sea en homenaje a Benkos Biohó, el cimarrón que lideró la independencia en el palenque de San Basilio.

“Ministro, le voy a proponer, no porque no quiera a Juana Julia (…) que ese sitio de la inquisición, que no fue santa, quíntenle ese nombre, ese era obra del diablo no de los santos (…) Pónganle un nombre Benkos Biohó”, dijo el presidente durante su intervención en el ‘Gobierno en los barrios populares’ que se llevó a cabo en el barrio El Pozón.

El presidente Petro señaló que esta es una buena forma de hacer más pedagógico todo estos hechos que vivió la ciudad durante el periodo colonial.

“Contra la inquisición, Benkos Biohó (…) contra la esclavitud, la emancipación, la libertad; creo que sería para la ciudad mucho más pedagógico, le enseñaría a niños y niñas como un centro de la inquisición española se convertía en un centro de la libertad colombiana", sostuvo.



Durante su intervención el mandatario colombiano también dijo que Cartagena es una de las ciudades más desiguales del mundo: “Los negros y las negras van hacia los bordes de la ciudad, y el centro histórico queda a propiedad del jet set mundial (…) los hombres sobretodo, pocas mujeres en el mundo”, señaló.

Por su parte, el Mincultura explicó que este espacio se resignificará con el nombre del líder de los cimarrones y estará al servicio de las artes, al aprendizaje de hotelería y la cocina tradicional: “Será un espacio para el encuentro ciudadano”, acotó.