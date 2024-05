Carlos Carillo: "La Mojana está siendo envenenada por la minería ilegal"

Este domingo, 19 de mayo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) se pronunció ante la emergencia que se vive en La Mojana debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cauca y el rompimiento del boquete en la zona de Caregato.

El director de la entidad lanzó una nueva alarma a la población de esta zona del país. Carrillo señaló que no solamente están siendo afectados por las inundaciones, que han causado la pérdida de múltiples viviendas, cultivos y cabezas de ganado, sino que también están sufriendo envenenamiento por mercurio, a causa de la minería ilegal.

"Un ecosistema donde la población además tiene que pasar por desgracias inimaginables como el envenenamiento por mercurio, eso el país habla de Caregato, el país habla de los búfalos, el país habla de la inundación, pero poco habla el país de los porcentajes de mercurio que se encuentran ya en la comida, en el pescado, incluso en el cabello humano. La Mojana está siendo envenenada por la minería. Y eso es un problema de orden público gigantesco, allá está el Clan del Golfo", señaló el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Carlos Carillo.

En torno al boquete de Caregato, señaló que, desde la UNGRD, tienen que exigirle al contratista cerrarlo, esto estaba en lo pactado y ya se había comprometido a realizarlo, por el bienestar de la población de La Mojana y evitar que siga aumentando esta emergencia.

"Me preocupan mucho más los campesinos de La Mojana, los pequeños cultivadores de arroz, que los terratenientes de La Mojana, esos me preocupan menos, porque viven en el Buenavista, en Barranquilla, en los barrios exclusivos de Medellín, en Caucasia. No viven en La Mojana, y ni más faltaba este gobierno y esta unidad que sí se encarga del reasentamiento, en algunos casos de damnificados. No voy a sacar a un campesino de su entorno productivo para llevarlo a vivir a una caja de fósforos en un cinturón de miseria en Montería", también señaló el director de UNGRD.