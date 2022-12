Fecode no acepta mediador para superar paro de maestros

El presidente de Fecode, Carlos Rivas, anunció en entrevista con BLU Radio que no aceptarán ningún mediador para superar el paro.



“El Comité Ejecutivo de Fecode y la junta nacional no aceptamos mediador, el mediador es el Gobierno y con el Gobierno es que vamos a negociar. Un mediador es un tercero que no tendría ningún vínculo con las partes, que no conoce del tema y que adicional a eso solo tendría que tocar los temas de carácter laboral”, enfatizó.



Por otro lado, Rivas aseguró que sí repondrán el tiempo que se ha suspendido de clases por el paro, tal como lo han hecho en ocasiones pasadas.



“El presidente Santos y la ministra de Educación yo no sé en qué país viven. Siempre que los maestros hemos hecho paro, nosotros recuperamos el tiempo. Ese es un aspecto de la ética de los maestros, de nuestra responsabilidad en las escuelas y con los estudiantes”, añadió.



El líder sindical explicó que la recuperación del tiempo se dará luego del periodo estudiantil que termina en octubre.



“Para eso tenemos parte de noviembre y parte de diciembre. No es la primera vez que hacemos este tipo de circunstancias”, finalizó.