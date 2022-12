Fecode propone facilitador en vez de mediador para negociar con el Gobierno

El paro de maestros agremiados en Fecode sigue en marcha y ya cumplen 29 días sin clase más de 8 millones de niños y jóvenes de colegios públicos en el país.



Fecode, que rechazó un mediador para negociar con el Gobierno argumentando que con el único que va a negociar es directamente con el implicado, propuso ahora un facilitador.



El vicepresidente de Fecode, Tarcisio Mora, aceptó que sí se necesita de una comisión, por ejemplo, de congresistas, miembros de la Iglesia Católica o sectores que faciliten la negociación.



“Estamos buscando un facilitador, un amigable componedor, en un terreno neutral en una zona de distención donde se sienten las partes y, sin compromiso, hablen de la realidad”, manifestó Mora.



Explicó que en el caso del procurador Fernando Carrillo, no hay éxito porque no tuvo una fórmula para destrabar los diálogos e insistió en que el problema de fondo es el económico.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Por violaciones de datos personales, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas por más de $21 mil millones de pesos.



-El dueño de un hotel ecoturístico de Nuquí, en Chocó, fue asesinado al parecer por no pagar una extorsión.



-El Partido Conservador apoyará la apelación del referendo que busca prohibir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, que será votada en la Plenaria de la Cámara de Representantes.



-El Observatorio Nacional de Universidades coincide con el escalafón de Quacquarelli Symonds que reportó que la Nacional y los Andes son las mejores del país.



-El expresidente Andrés Pastrana le escribió una carta al presidente Nicolás Maduro, en la cual pide autorización para visitar al líder opositor Leopoldo López.



-Un alemán ganó al sprint la quinta etapa del Criterium Dauphiné en Francia. Esteban Chaves espera la alta montaña a partir del viernes.



-Voceros de la bancada del Centro Democrático en el Concejo consideran que los Centros Culturales no deben hacer parte de un cobro de valorización en Bogotá. Consideran que no son obras prioritarias para la ciudad.



-Un estudio de Probogotá Región estableció que Uber no representa más del 2 por ciento del total de los viajes que se realizan en la ciudad.



