Fedegán donará 20 toneladas de leche y 5.500 kits de carne en comunidades afectadas por el terremoto

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Fondo Nacional del Ganado (FNG) anunciaron la donación de 20.000 litros de leche y 5.500 kits de carne para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. El anuncio lo hizo Fedegán a través de su cuenta de X.

La entrega se realizará en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, algunos de los territorios más afectados por la emergencia. Según informó Octavio Vargas Daza, director de Fomento al Consumo del Fondo Nacional del Ganado, la distribución se coordinará con los comités regionales de ganaderos y las autoridades locales.

📢COMUNICADO OFICIAL 📢



Desde FEDEGÁN – Fondo Nacional del Ganado nos unimos a la causa humanitaria “Con un mismo corazón”, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, para llevar leche y carne a las familias damnificadas por el terremoto.#FEDEGÁN #OrgullosamenteGanaderos… pic.twitter.com/fJyiTHy9LC — FEDEGAN (@Fedegan) August 12, 2026

La entidad señaló que las dificultades en la infraestructura vial y en las redes de abastecimiento han afectado el acceso a productos básicos en algunas de las regiones golpeadas por el sismo. Por esta razón, la logística de distribución se coordinará con las autoridades de cada departamento para priorizar a las familias afectadas.

“Nos sumamos a la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’, liderada por la primera dama y su movimiento Tigresas de la Patria, para apoyar la atención de esta emergencia. Los ganaderos hemos estado presentes en los momentos más difíciles del país, como ocurrió durante la pandemia, cuando llegamos directamente a los hogares a entregar leche. Ahora llevaremos 20 toneladas de leche y 5.500 kits de carne a las familias de los departamentos más afectados, a través de una alianza con nuestros comités regionales”, se lee en docuemnto emitido por Fedegán.



La campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’ permanecerá activa hasta el próximo 15 de septiembre y cuenta con la participación de entidades de los sectores financiero, empresarial y agropecuario, que han habilitado puntos de acopio y canales para recibir donaciones.