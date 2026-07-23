Federación Nacional de Departamentos alerta sobre rezago de $130 billones en infraestructura

La falta de infraestructura social se convirtió en una de las principales preocupaciones de la Federación Nacional de Departamentos. Durante el Primer Encuentro Regional de Infraestructura, el gremio advirtió que cerca de 5 millones de colombianos no tienen acceso a agua potable en las zonas urbanas.

Además, el déficit en alcantarillado alcanza a cerca de 3 millones de personas en las zonas rurales y otros 3 millones en las urbanas. Para cerrar estas brechas se requieren inversiones cercanas a los $130 billones.

El director ejecutivo de la Federación, Didier Tavera, señaló que el país también enfrenta un rezago en infraestructura multimodal. Según explicó, el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2021-2050 demanda inversiones superiores a $240 billones para fortalecer la competitividad, mejorar la conectividad y reactivar la economía.

Le puede interesar: Cámara de Infraestructura pide al nuevo Gobierno agilizar equipos para el Túnel del Toyo



"Si prendemos rápidamente el sector de la infraestructura, tanto la multimodal como la infraestructura social, vamos a generar empleos, vamos a generar rentabilidad y podremos llenar las arcas de la Nación con impuestos. Esta curva hay que detenerla porque necesitamos superar el déficit fiscal y reactivar la inversión", afirmó Tavera.

En cuanto a la infraestructura de transporte, la Federación aseguró que el único avance importante del último cuatrienio fue el modo férreo. A la par, advirtió un rezago en los proyectos carreteros y fluviales, por lo que pidió destrabar obras estratégicas como la modernización de El Dorado, el aeropuerto de Cartagena, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y corredores como la Ruta del Sol, el Túnel del Toyo, las Autopistas del Café y varias conexiones en Santander, Nariño, Córdoba y Norte de Santander.

Finalmente, la Federación Nacional de Departamentos pidió al nuevo Gobierno priorizar la culminación de proyectos que ya cuentan con estudios, financiación o solo requieren trámites administrativos.

Publicidad

También destacó la llegada de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y reiteró que una mayor articulación entre la Nación, las regiones y el sector privado será clave para acelerar las obras, generar empleo y convertir la infraestructura en uno de los motores de la reactivación económica del país.