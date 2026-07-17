Cámara de Infraestructura pide al nuevo Gobierno agilizar equipos para el Túnel del Toyo

Tras la alerta de la Contraloría General, la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia pidió al nuevo Gobierno garantizar la instalación de los equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo. Desde la entidad destacaron el compromiso de las administraciones regionales para sacar adelante la megaobra.

Después de la alerta emitida por la Contraloría General por demoras de al menos un año en la instalación de equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo, varios han sido los sectores que se han pronunciado sobre la situación de una de las obras más importantes para el desarrollo de la región.

Una de las entidades más recientes en hacerlo fue la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia, desde donde mostraron su preocupación por la situación, que sigue representando dificultades para la entrada en funcionamiento de la obra, cuyo tramo 1 ya concluyó, mientras que el tramo 2 registra un 80 % de avance.

Juan David Pérez, director ejecutivo de la entidad, destacó el compromiso de los Gobiernos de Antioquia y Medellín frente a la destinación de recursos. Sin embargo, solicitó al entrante Gobierno nacional celeridad con la instalación de los equipos necesarios para poner a punto este tramo: "Seguimos con el problema de la instalación de los equipos electromecánicos, cuyo proceso aún no se inicia. Muy expectantes de la llegada del nuevo gobierno nacional, que sabemos va a tomar las decisiones pertinentes para que el túnel entre en operación, y estos 5.3 billones invertidos le empiecen a servir al país", indicó.



A pesar de la alerta de los entes de control, hace varias semanas el Invías se comprometió con la instalación de los equipos solicitados, siempre y cuando la Gobernación de Antioquia garantice la ejecución de las obras civiles necesarias para evitar problemas, como filtraciones de agua en las galerías, que puedan dañar los elementos que se van a instalar.