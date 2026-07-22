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Un hombre fue arrollado por un taxi en Cartagena: familia denuncia que conductor huyó

El hecho se produjo sobre las 5:10 de la mañana, en una calle del barrio La María, en el nororiente de Cartagena. La víctima se encuentra en UCI.

Accidente de tránsito en Cartagena.
Accidente de tránsito en Cartagena.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en que Luis Carlos Díaz Teherán, un mototaxista de 48 años, fue arrollado por un taxi que, según denuncia su familia, huyó del lugar sin dejar rastro.

La tragedia para esta familia inició el pasado 15 de julio, sobre las 5:10 de la mañana, en una calle del barrio La María, en el nororiente de Cartagena, cuando Luis Carlos fue arrollado por el vehículo luego de salir de su casa, como cada día, a buscar su sustento diario transportando a un grupo de niños hacia un colegio de la zona.

“El día miércoles 15 de julio, mi papá salió a hacer su trabajo, como siempre, buscando su sustento diario. Ese día él salió a llevar a unos niños al barrio Chino, donde estudiaban. Vino un auto, lo arrolló y se dio a la fuga, y lo dejó ahí tirado como un desecho, como cualquier cosa, que no se le hace a nadie”, contó su hija, Kendri Liceth Díaz.

La joven, quien confirmó que el estado de su padre es reservado y que permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos, pidió a las autoridades que los ayuden a encontrar al conductor del vehículo, quien, aseguran, una semana después del accidente sigue sin aparecer.

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“El señor taxista huyó, lo dejó tirado ahí en el piso. No hemos podido dar con lo que son las placas para hacerle el proceso legal correspondiente. Queremos justicia por mi papá. Todos sabemos la calidad de persona que es, un hombre de valores, responsable, un hombre de familia que no merecía algo así”, dijo la angustiada joven.

Y mientras continúan sus oraciones para que su padre se recupere lo más pronto posible, con un plantón la familia también hizo un llamado al alcalde Dumek Turbay para que los ayude a localizar al responsable.

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“Hacemos un llamado al alcalde Dumek, al gobernador y a las autoridades de tránsito para que nos ayuden a identificar a este conductor por todo el daño que ha causado”, señalaron durante su protesta pacífica.

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