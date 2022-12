¡Felicidad para los fanáticos de Star Wars! La nueva entrega, al fin en cines

Desde la mañana del miércoles, "Star Wars: El despertar de la fuerza" saldrá en los cines de unos quince países, principalmente europeos: Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, los países escandinavos, Italia, Suiza, y también Sudáfrica y Marruecos.



"Esta mañana me levanté a las cuatro, y para hoy tengo entradas para ver la película dos veces", dijo Antoine Gerber, que viajó cinco horas desde Alsacia (este) hasta París para disfrutar del film con sus amigos.



El jueves será el turno del Reino Unido y Alemania, y el viernes saldrá en Estados Unidos, donde ya hubo un preestreno el lunes en Los Ángeles para 5.000 invitados.



El miércoles por la noche (hora local) hay un estreno en Sídney, y otra proyección en un cine de Bangkok marcará la salida de la película en Asia.



El nuevo episodio, dirigido por J.J Abrams, y cuyo escenario fue protegido como un secreto de Estado por los estudios de Disney, es fiel al espíritu de la trilogía original de la saga, que salió a la gran pantalla entre 1977 y 1983.



En él reaparecen actores legendarios como Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill, en la piel del contrabandista Han Solo, la princesa Leia y el caballero Jedi Luke Skywalker, respectivamente.



Pero también aparece una nueva generación de personajes: la saqueadora Rey (Daisy Ridley), personaje central de la película, el soldado Finn (John Boyega), el malvado Kylo Ren (Adam Driver), el personaje animado Maz Kanata (Lupita Nyong'o) o el nuevo robot BB-8.



La salida de las nuevas aventuras de Luke Skywalker, Han Solo y Leia, que se espera aporte miles de millones de dólares de ganancias a Disney en entradas y merchandising, ha hecho batir récords en los sitios web de venta anticipada.



En Francia se vendieron por adelantado más de 500.000 entradas, una cifra sin precedentes según Disney, que hace tres años compró los derechos de la famosa saga a George Lucas por más de 4.000 millones de dólares.



Algunos fans estadounidenses, incapaces de esperar 48 horas, se gastaron 5.000 dólares en ir a París para ver la película este miércoles.



En Bélgica, la gran cadena de cines Kinepolis vendió 55.000 billetes en la preventa, 25.000 de ellos para el miércoles, "un récord absoluto".



Casi cuatro décadas después de la salida del primer "Star Wars", en 1977, continúa la fascinación por la saga, tal y como demuestra la efervescencia de las redes sociales. En los últimos 30 días se publicaron más de dos millones y medio de tuits dedicados a la película, según Twitter.



"El Despertar de la fuerza" comienza 30 años después del final del sexto episodio, "El retorno del Jedi", salido en 1983. Luke Skywalker, el último maestro Jedi, ha desaparecido, y hay que encontrarlo para salvar la galaxia del málefico Primer Orden.



La princesa Leia, que se ha convertido en generala, envía al piloto Poe Dameron para tratar de encontrarlo. Le confían un plano, que indica dónde está Luke Skywalker, pero al verse obligado a huir, se lo confía a su robot BB-8.



Éste tratará de llevarlo a la princesa, con ayuda del soldado Finn y la saqueadora Rey.



Con sus temas musicales míticos, los combates a golpe de sable láser, las persecuciones de naves espaciales, sus criaturas monstruosas y sus robots, la nueva entrega, fiel al espíritu de los primeros episodios, reúne todos los ingredientes que hacen las delicias de los aficionados a la saga.



Una forma de "perpetuar la herencia, retomando los elementos fundamentales", en palabras del director J.J Abrams.