FFMM despliegan capacidades aéreas y terrestres tras violento choque entre indígenas en Cauca

Luego de los violentos enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa en el resguardo de Pitayó, zona rural de Silvia, Cauca, que dejaron varios muertos, heridos y vehículos incinerados, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, anunció el despliegue de capacidades militares para apoyar las labores de control y acompañamiento institucional en la región.

“Se dispuso el empleo de capacidades terrestres y aéreas en apoyo a la Policía Nacional para fortalecer las labores de verificación, monitoreo y acompañamiento institucional”, dijo el general. Además, indicó que las Fuerzas Militares participaron de manera inmediata en un Puesto de Mando Unificado liderado por el Ministerio de Defensa para hacer seguimiento a la situación y coordinar las acciones necesarias frente a la crisis.

El general López también señaló que ya hay unidades preparadas para ingresar a los puntos afectados. “Se encuentran preparados pelotones para apoyar el ingreso a los puntos afectados, una vez se adelante la intervención y comisión humanitaria del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo”, explicó.

La disputa se originó por el control de un predio de más de 8.000 hectáreas que, según versiones de las comunidades, durante años fue usufructuado por el pueblo Misak y que desde hace tres meses permanece ocupado por integrantes del pueblo Nasa. “Esta madrugada el pueblo Misak quiso retomar el control y en esa lucha nos acaban de asesinar una autoridad Misak”, denunció uno de los comuneros desde la zona.



“Lamentamos profundamente estos hechos entre comunidades del Cauca. Las Fuerzas Militares mantienen dispuestas todas sus capacidades para acompañar el restablecimiento del orden en la región”, concluyó el comandante general de las Fuerzas Militares.