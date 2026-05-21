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Indígenas se enfrentan por tierras en el Cauca: hay un muerto y varios heridos

La comunidad del sector está pidiendo la intervención urgente de Gobierno nacional, la fuerza pública y las organizaciones de Derechos Humanos.

Enfrentamientos de indígenas en el Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Una comunera muerta, varios heridos y algunos vehículos incinerados dejó un enfrentamiento con palos y machetes entre las comunidades indígenas Misak y Nasa, que reclaman la propiedad de un predio de más de 8.000 hectáreas ubicado en el resguardo de Pitayó, zona rural del municipio de Silvia, Cauca.

La comunidad del sector está pidiendo la intervención urgente del Gobierno nacional, la Fuerza Pública y las organizaciones de derechos humanos para evitar más muertes por esta confrontación.

“Es una disputa territorial. Durante años el pueblo Misak usufructuó esta tierra; hace tres meses el predio fue tomado por el pueblo Nasa. Esta madrugada el pueblo Misak quiso retomar el control y en esa lucha nos acaban de asesinar una autoridad Misak”, manifestó uno de los comuneros indígenas desde la zona.

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La senadora indígena y candidato vicepresidencial Aida Quilcué, oriunda del departamento del Cauca, a través de sus redes sociales, hizo un llamado al diálogo para resolver el conflicto por tierras en esta región.

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