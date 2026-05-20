Gremios del Cauca piden mayores garantías de seguridad en la vía Panamericana

La vía Panamericana, que conecta a Cali con Popayán y el sur del país, continúa generando preocupación entre los usuarios debido a los recientes hechos de inseguridad. La situación se agravó tras el caso del senador Alexander López Maya, quien habría sido víctima de un presunto intento de secuestro y de un ataque armado mientras se movilizaba por este corredor vial.

A este panorama se suman los constantes bloqueos que se presentan en esta importante carretera del occidente colombiano, afectando la movilidad y la tranquilidad de quienes transitan por la zona. Julián Torres, integrante del Comité Integral del Cauca, manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad en esta vía, señalando que conductores y transportadores de carga enfrentan diariamente múltiples riesgos.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por estos hechos de inseguridad que afectan al suroccidente del país. Se han registrado múltiples casos, como el hurto de vehículos, entre ellos uno de carga, así como el ataque armado a una empresa. La verdad, es una situación complicada la que viene viviendo el departamento del Cauca”, afirmó Torres.

Además, se han denunciado retenes ilegales instalados por grupos armados, lo que impacta directamente el transporte de mercancías. Frente a esto, Hernán Garcés hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el corredor vial, insistiendo en que las medidas deben ser permanentes y no temporales.



“Las personas que vivimos en esta zona tenemos una zozobra constante para desplazarnos a otras regiones del país. Confiamos en que tanto el Ejército como la Policía logren brindar la tranquilidad que necesitamos”, expresó Garcés.

Esta problemática también tiene repercusiones en el comercio internacional, ya que la vía Panamericana es clave para el tránsito de productos que ingresan desde Ecuador hacia el suroccidente del país, lo que podría generar retrasos y afectaciones en la cadena de abastecimiento.