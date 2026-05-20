Cauca, Antioquia y Arauca concentran la mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales en 2026

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la persistencia de la violencia contra líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz en distintas regiones del país.

Según cifras de la entidad, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 54 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con el reporte, enero cerró con 13 casos, febrero con 14, marzo con 7 y abril con 20 asesinatos, convirtiéndose este último en el mes más violento del periodo analizado. Del total de víctimas, 45 correspondían a hombres y 9 a mujeres.

La Defensoría señaló además que desde enero de 2016 hasta marzo de 2026 se tiene registro de 1.719 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.



Por departamentos, Cauca aparece como el territorio con mayor número de casos reportados en lo corrido del año, con 13 asesinatos. Le siguen Antioquia con 9 y Arauca con 6. También se registraron homicidios en Nariño y Valle del Cauca, con 3 casos cada uno; Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Putumayo y Santander, con dos casos respectivamente; así como en Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima, con un caso cada uno.

En cuanto a los firmantes de paz, la entidad reportó tres asesinatos durante los primeros cuatro meses del año. Los casos se concentraron en Cauca, Huila y Caquetá. Según el informe, dos de los homicidios ocurrieron en febrero y uno en marzo.

La Defensoría también advirtió sobre el impacto de las masacres en el país. Entre enero y abril de 2026 se documentaron 49 masacres con un total de 203 víctimas. Enero y abril fueron los meses con más hechos registrados, con 13 casos cada uno; marzo reportó 14 masacres y febrero nueve.

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Antioquia encabezó las cifras territoriales con seis masacres reportadas, seguido por Cauca y Valle del Cauca con cinco casos cada uno. Norte de Santander registró también cinco masacres, mientras que Atlántico y Nariño reportaron cuatro respectivamente. Otros departamentos afectados fueron La Guajira, Huila, Santander, Tolima, Córdoba, Magdalena, Meta, Putumayo, Risaralda, Guaviare, Caldas y Bogotá.

“La labor de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos es vital para la democracia y el tejido social”, señaló la Defensoría, que además insistió en que “no estigmatizar y proteger la vida de las personas que defienden derechos es una responsabilidad colectiva”.