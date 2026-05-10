Ofrecen $30 millones para esclarecer crimen de lideresa social y mujer trans en Bello

Tras un Consejo Extraordinario de Seguridad, autoridades en Bello anunciaron recompensa de 30 millones de pesos por información para esclarecer los homicidios de Sandra Cecilia Nogales, lideresa social, y Mariana Ballesteros Restrepo, mujer trans asesinada esta semana en el municipio.

La reunión contó con la participación de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Gobernación de Antioquia y diferentes dependencias de la Alcaldía de Bello y se analizaron los homicidios ocurridos el 5 y 7 de mayo en los barrios Las Vegas y Villa Linda respectivamente.

A parte de la recompensa, la reunión entre autoridades sirvió para exponer avances en las investigaciones de los dos homicidios como lo detalló la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina.

"Durante este Consejo Extraordinario de Seguridad, la SIJIN de la Fiscalía y el CTI de la Fiscalía expusieron las líneas de investigación que permitirán identificar a quiénes serían los responsables de estos asesinatos, además de las hipótesis sobre sus móviles", explicó la mandataria.



Como parte de las medidas adoptadas tras el Consejo de Seguridad, las autoridades anunciaron el refuerzo de los operativos de control y seguridad en los sectores donde ocurrieron los crímenes, con acciones como patrullajes conjuntos y permanentes entre la Policía y el Ejército.

Además, la alcaldía informó que este año no se han activado rutas de atención para líderes comunales ni para población LGBTIQ+ en el municipio. Sin embargo, desde la Gobernación de Antioquia se propuso implementar medidas de protección para los familiares de Sandra Nogales.

Pese a estos dos mencionados homicidios, las autoridades aseguran que el municipio pasó de 13 a 8 asesinatos frente al mismo periodo del año anterior, lo que representa una disminución del 38,46 % en este delito.