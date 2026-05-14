Alianza Verde denuncia amenazas contra líder social del municipio de La Estrella: piden protección

Crece la preocupación en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá, tras la denuncia de amenazas de muerte contra el líder comunitario Alejandro Rivas, presuntamente por su participación política y su respaldo a la campaña presidencial integrante del Pacto Histórico de Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué.



Sobre la denuncia

Según la denuncia, una de las intimidaciones fue publicada en redes sociales desde un perfil que, al parecer, no sería falso.

“Alejandro Rivas, te estoy respirando en la nuca por getón”, se lee en uno de los mensajes difundidos públicamente.

A esto se suma otro mensaje de mayor gravedad recibido directamente por el líder político, en el que se le declara como “objetivo militar” y se le da un ultimátum para abandonar el sector de Tablaza, en La Estrella. En el texto también se advierte que conocen su ubicación y se incluyen amenazas explícitas contra su vida, lo que encendió las alertas entre organizaciones políticas y sociales del departamento.

La denuncia fue respaldada por el movimiento Los Verdes Progresistas, que rechazó de manera categórica los hechos y advirtió que este tipo de intimidaciones representan un ataque directo no solo contra Alejandro Rivas, sino también contra las garantías democráticas y el derecho a la participación política en el país. El diputado Juan David Muñoz lamentó las intimidaciones contra este líder y pidió que sea tomado en serio lo que le está ocurriendo.



"Le amenazan diciéndole que, además de asesinarlo a él, le van a sacar las tripas a su perro. Todo el mundo conoce la dinámica de Alejandro y su perro en el en el sector. Hay mucho detalle en la amenaza, y dicen, además, todos los petristas, h*s y un montón de otros adjetivos son objetivo militar en el municipio de La Estrella", indicó.



Un llamado a Fiscalía

La colectividad hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que investiguen el origen de las amenazas y adopten medidas inmediatas de protección para el líder social y su familia.

"En este momento hay una situación difícil en materia de orden público. El ejercicio electoral requiere de mayores garantías, y en esa medida solicito no solo al Gobierno nacional por medio del Ministerio del Interior, a la Fuerza Pública, también a la Gobernación de Antioquia, que tiene una dirección encargada de acompañar los protocolos de protección a los líderes sociales amenazados, para que se activen todos los protocolos necesarios", expuso en el recinto de la Asamblea de Antioquia.

Muñoz pidió a los políticos de derecha, especialmente del Centro Democrático, que tengan responsabilidad política en los micrófonos, con el lenguaje, pues en otras ocasiones han relacionado a quienes militan a la izquierda con la primera línea, lo que a su juicio es causante de la violencia.

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Quien también se pronunció rechazando la situación del líder Rivas fue la senadora electa por el Pacto Histórico, Kamelia Zuluaga.