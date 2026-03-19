Dos menores de edad muertos dejó accidente de tránsito entre moto y tractocamión en La Estrella

Un grave accidente de tránsito se presentó en las últimas horas en el corredor vial que conecta a los municipios de La Estrella y Caldas, sur del Valle de Aburrá, cuando chocaron un tractocamión y una motocicleta, dejando como saldo dos jóvenes fallecidos en el lugar de los hechos.

"Las víctimas fueron identificadas como Yeri Santiago Bahamón Bastidas, de 17 años de edad y originario de Neiva, Huila y Erik Santiago Amaya Jara, de 15 años y también oriundo de esa ciudad.

Los hechos se registraron en la carrera 50 con calle 100B, en un sector crítico conocido como la “Curva de Don Danilo”. Testigos de lo sucedido narraron que el fuerte impacto fue tal que los dos ocupantes de esta última perdieran la vida de manera instantánea. Para atender a los afectados, al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de La Estrella y personal de atención prehospitalaria.

El reporte lo entregó el capitán Carlos Enrique Muriel Castillo, subcomandante de bomberos de La Estrella. "En el sector de la Curva Don Danilo, una mula cogió dos personas, dos hombres, los cuales están fallecidos en el momento. Estamos aquí con Policía Nacional y Movilidad", aseguró.



Por lo pronto y como en todos los casos, las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas de la colisión.