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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos menores de edad muertos dejó accidente de tránsito entre moto y tractocamión en La Estrella

Dos menores de edad muertos dejó accidente de tránsito entre moto y tractocamión en La Estrella

Las autoridades de movilidad investigan las causas del siniestro vial que se dio en la vía que comunica a esa localidad con Caldas.

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