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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Encontraron más de 7 toneladas de alimentos que incumplían requisitos sanitarios en La Estrella

Encontraron más de 7 toneladas de alimentos que incumplían requisitos sanitarios en La Estrella

Durante el operativo fueron aprehendidos unos 6.000 productos avaluados en más de $100.000 millones.

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