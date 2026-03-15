Encontraron más de 7 toneladas de alimentos que incumplían requisitos sanitarios en La Estrella

La Secretaría de Salud y Protección Social de La Estrella y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos lograron realizar un operativo donde se encontraron más de siete toneladas de productos fraudulentos avaluados en más de 100 millones de pesos.

La inspección de las autoridades se produjo tras recibir una queja anónima en donde la ciudadanía aseguraba que en un establecimiento comercial presuntamente se almacenaban y distribuían productos como alimentos, cosméticos, suplementos para consumo humano y productos para consumo animal.

El operativo, que se extendió por más de dos días y contó con la participación de más de 20 funcionarios de la Alcaldía de La Estrella, permitió en un primer registro decomisar cerca de 6.000 unidades de productos fraudulentos, no obstante, tras la verificación detallada se fueron encontrando mayores cantidades de unidades que incumplían con los requisitos sanitarios.

Alexander Fernández, inspector sanitario de la Secretaría de Salud y Protección Social de La Estrella, aseguró que la mayoría de estos productos no contaban con registro sanitario o presentaban etiquetas con registros pertenecientes a otros productos.



"Encontramos productos cosméticos, suplementos dietarios, suplementos para animales y alimentos que iban a ser comercializados a través de redes sociales. Tenemos un compromiso latente con la salud pública, y vamos a intervenir cualquier establecimiento que ponga en riesgo la salud de nuestros habitantes", destacó.

Hay que mencionar que durante el megaoperativo realizado en el Sur del Valle de Aburrá también se logró evidenciar que los procesos de envasado y etiquetado no se realizan bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, por lo que eventualmente podrían ser un riesgo para la salud pública.

De acuerdo con los hallazgos, las autoridades sanitarias procedieron a aplicar medidas sanitarias de seguridad, entre ellas el decomiso de los productos y la clausura temporal total del establecimiento.