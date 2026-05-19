Ataque con drones dejó un subteniente muerto y seis soldados heridos en Suárez, Cauca

Un subteniente del Ejército Nacional murió y seis soldados profesionales resultaron heridos tras un ataque con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas, presuntamente, por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, en zona rural del municipio de Suárez, Cauca.

El hecho se registró en la tarde de este lunes, cuando tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 14, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, adelantaban operaciones militares en la vereda Cañutico y fueron atacadas por miembros del grupo armado ilegal.

"Como consecuencia de esta acción terrorista fue asesinado nuestro subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero y resultaron heridos seis soldados profesionales, quienes fueron atendidos por enfermeros militares para posteriormente evacuarlos a un centro médico de la región", señala un comunicado emitido por la Tercera División del Ejército Nacional.

Tras el ataque, las tropas desplegadas en la zona recibieron apoyo aéreo y continúan desarrollando operaciones militares para neutralizar esta amenaza y contrarrestar el accionar criminal de esta estructura armada ilegal que delinque en el norte del Cauca.



"El Ejército Nacional rechaza de manera contundente esta acción terrorista perpetrada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos lanzados desde drones, una práctica criminal que pone en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública", puntualiza el documento.

Las autoridades reiteraron que continuarán adelantando operaciones militares sostenidas en el suroccidente colombiano con el objetivo de proteger a las comunidades y debilitar a los grupos armados organizados que operan en esta región del país.