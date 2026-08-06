FFMM revela quién estaría detrás de plan de atentado frustrado antes de posesión de De La Espriella

Antes de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, las Fuerzas Militares revelaron nuevos detalles sobre la investigación del cargamento de explosivos que fue interceptado cuando, según las autoridades, pretendía ingresar a Cali.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, aseguró que la información de inteligencia apunta a que detrás del plan estarían estructuras armadas vinculadas a alias Iván Mordisco.

El alto oficial explicó en entrevista con Mañanas Blu, que las investigaciones permitieron establecer que el vehículo cargado con cerca de 420 kilos de nitrato de amonio tenía como destino la capital del Valle del Cauca, aunque aclaró que todavía no se ha determinado el lugar exacto donde se pretendía cometer el atentado.

¿Quién estaría detrás del plan?

Según el general López, la información recopilada por los organismos de inteligencia señala como responsables a estructuras del Estado Mayor Central que operan en Valle del Cauca y Nariño.



"La información que tenemos es que estos son estructuras del bloque residual del Valle del Cauca y Nariño, estructuras obviamente lideradas por el terrorista Mordisco. No teníamos el sitio exacto donde fuera a ser, pero sí quería ingresar a la ciudad de Cali. Lo importante es que se pudo neutralizar", afirmó.

El comandante explicó que la ubicación del vehículo fue posible gracias al trabajo conjunto entre los organismos de inteligencia, la Policía Nacional y la información suministrada por ciudadanos.

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"Con información oportuna de la población civil y de otras agencias se logra ubicar este carro por parte de nuestra Policía Nacional y neutralizar una acción terrorista", indicó.

Inteligencia militar alertó sobre la amenaza

El oficial confirmó que las advertencias realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre la existencia de explosivos destinados a afectar la posesión presidencial provenían de reportes de inteligencia elaborados por la fuerza pública.

"Claro, esto hace parte de las informaciones. El señor presidente, la Policía Nacional lo había enterado de esta información y, por correspondiente, él también reporta esa información", explicó.

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Asimismo, añadió que el Gobierno recibe de manera permanente reportes sobre las amenazas detectadas.

"Es todo el proceso de inteligencia que se hace y la información que se le suministra permanentemente al señor presidente de la República y al ministro de Defensa", señaló.

Fuerzas Militares reforzaron la seguridad en Cali

El comandante explicó que desde hace cerca de dos semanas se implementó un amplio dispositivo de seguridad para proteger la posesión presidencial, considerado uno de los eventos más importantes para la institucionalidad del país.

Entre las medidas adoptadas se encuentran:



Restricción del espacio aéreo sobre Cali.

Patrullajes permanentes con aeronaves militares y de la Policía.

Despliegue de fuerzas especiales urbanas.

Francotiradores ubicados en puntos estratégicos.

Equipos para detectar y neutralizar drones.

Puestos de control terrestres y operaciones de inteligencia.

Allanamientos en inmuebles considerados de interés para las autoridades.

Según el general López, el objetivo es anticipar cualquier amenaza que pueda poner en riesgo el desarrollo de la ceremonia.

Además del operativo en Cali, el comandante anunció que las Fuerzas Militares decretaron acuartelamiento de primer grado y reforzaron los dispositivos de seguridad en diferentes ciudades del país.

"Se decretó un acuartelamiento de primer grado desde el día de hoy hasta el fin de semana. El dispositivo que se está tomando en Cali se está tomando en las diferentes ciudades del país", afirmó.