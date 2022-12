Fiscal general ‘entutela’ a Claudia López y pide que rectifique mensaje en Twitter

El Tribunal Superior de Bogotá admitió en las últimas horas, una acción de tutela entablada por el Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez en contra de la senadora de la Alianza Verde Claudia López, a quien le exige que rectifique un mensaje que la congresista puso en su cuenta de Twitter, en el que vincula a Martínez con el exmagistrado Leonidas Bustos, investigado por el “cartel de la toga”.



El mensaje que López escribió en su red social el 29 de agosto de 2017 lo siguiente: “queda claro porque (sic) Bustos y Nestor Humberto hundieron tribunal de aforados, sabían que terminarían presos si se descubría la venta de fallos”.



De acuerdo con el fiscal general, esta “no es una opinión emitida en ejercicio de su cargo, pues no solamente se realizó por fuera de los debates parlamentarios, sino que se trata de una opinión efectuada como ciudadana a través de una red social (Twitter) con la cual, falta a la verdad y vulnera mis derechos fundamentales a la honra y buen nombre, razón por la cual debe ser rectificada”.



Agrega el escrito conocido por Blu Radio que “incluso si se tratara de una opinión efectuada en ejercicio de las funciones del cargo que ejerce Claudia López, por ejemplo, en el marco de la función de control político, también se presentaría una transgresión de los límites fijados a la garantía de inviolabilidad parlamentaria, pues la afirmación no corresponde a la realidad, es injuriosa, injustificada y deshonrosa”.



La petición específica dice: “solicito que se ordene a Claudia López que en forma inmediata u con el mismo despliegue con el que difundió las afirmaciones publicadas en su cuenta de Twitter el día 29 de agosto de 2017, y siguiendo las reglas específicas que la Corte Constitucional ha precisado para el contexto particular de las redes sociales, rectifique la mencionada información injuriosa, injustificada y deshonrosa.



En el documento, el Fiscal dice que la afirmación en Twitter de Claudia López “es producto de una delirante y obsesiva campaña negra que ha iniciado la política de marras con ocasión de una decisión que adoptó la Fiscalía general de la Nación, en causas que presuntamente afectan su núcleo familiar, lo cual ella misma debería revelar a la opinión pública”.



El fiscal concluye que con ese mensaje en Twitter, lo acusa de la comisión de un delito, como el de concusión (compra-venta de fallos judiciales) sino además de haber “hundido” el Tribunal de Aforados para evitar “terminar presos” si se descubría la comisión del delito que me endilga”.



El fiscal Nestor Humberto Martínez agrega en el documento que apoyó el tribunal de aforados, contrario a lo que dice Claudia López.



Antecedentes de la pelea



Un fuerte enfrentamiento protagonizaron el pasado cuatro de octubre la senadora Claudia López y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por cuenta de la imputación de cargos a Camilo Romero, Gobernador de Nariño por la Alianza Verde, y el arresto de Marcelo Torres, ex Alcalde de Magangué, Bolívar, de la misma colectividad.



Luego de las acusaciones que hizo la parlamentaria a través de su cuenta de Twitter, sobre supuestos intereses políticos detrás de ambas decisiones, el fiscal, en un tono airado, señaló que por ningún motivo habría un régimen de inmunidad para “los amigos de quienes hacen oposición política en Colombia” y que las investigación continuarán. “No nos van a amarrar las manos”, afirmó el jefe del ente acusador.



López, por su parte, respondió argumentando que tras la elección de Martínez como fiscal estuvo el ex magistrado Leonidas Bustos, hoy en el ojo del huracán por su presunta participación en el llamado “Cartel de la Toga”.



“El señor fiscal acostumbra a mentir, como mintió sobre su elección, como mintió sobre su relación con Bustos, como mintió sobre su interés de hundir el tribunal de aforados, como viene a mentir ahora a decir que el señor Moreno, un corrupto de siete suelas, al que usted nombró para pagar policialmente su Fiscalía”, dijo.



“Esas son las falacias que usted vive construyendo en sus trinos permanentemente, arropada en el ambiente de impunidad que usted cree que le va a perdurar toda la vida”, respondió el fiscal.



La pelea se produjo en el marco del debate de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.



