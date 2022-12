Fiscalía capturó a 11 personas por fraude a Colpensiones

Un desfalco por más de 5 mil millones de pesos descubrió la Fiscalía al sistema de Colpensiones.

Se ordenó la captura de once personas que deberán responder por los delitos de estafa agravada, violación de datos personales, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los detenidos falsificaban la historia laboral a personas no afiliadas; modificaban los requisitos para las personas que no cumplían las semanas de cotización e, incluso, "gemeleaban" datos de afiliados para personas que no se encontraban en los registros de la entidad.

La investigación, que se desarrolló en conjunto con la Dijín de la Policía, continuará para dar con más responsable en estos hechos.