Fiscalía de Guatemala no descarta implicación de presidente en corrupción

Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, dijo en Mañanas BLU que en la investigación por corrupción, que llevó a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, no se puede descartar a nadie, incluido el propio presidente Otto Pérez Molina.



“Siempre he respondido que en este caso no podemos descartar nada ni a nadie. En este caso secuestramos e incautamos 25 mil folios y archivos digitales, es decir hay una actividad conjunta tratando de revisar esa información”, explicó. (Lea también: Tormenta política en Guatemala por caso de corrupción estatal )



La funcionaria señaló que el caso está siendo investigado por el Ministerio Público de Guatemala y por la Comisión Internacional Contra la impunidad, que dirige el colombiano Iván Velasquez.



“Es un caso que iniciamos a investigar en mayo de 2014. Se establecieron trámites ilegales en las aduanas”, dijo. (Lea también: El presidente de Guatemala presentará candidatos a Vicepresidencia el martes )



Además reveló que lo que indica que Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la Vicepresidencia, y otras 24 personas más, conformaba una estructura poderosa integradas por agentes públicos y privados.