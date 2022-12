Fiscalía denuncia torturas a agentes del CTI en la calle del Bronx en Bogotá

El director del CTI de la Fiscalía General de la Nación, Julián Quintana, denunció en entrevista con Blu Radio que el martes fueron secuestrados dos funcionarios del ente de investigación en el Bronx, en la localidad de Mártires, al sur de Bogotá.



“Fue un hecho gravísimo, secuestraron dos funcionarios del CTI cuando estaban haciendo una verificación del grupo de desaparición. Estaban haciendo un trabajo humanitario cuando fueron secuestrados por una banda criminal que actúa en el Bronx”, narró el director del CTI. (Lea también: CTI busca a juez que ordenó libertad de ‘Kiko’ Gómez )



Quintana aseguró que los funcionarios fueron torturados y fueron amenazados con quitarle los dedos si no confesaban qué labor desarrollaban en la zona.



“Les pusieron un revolver en la cabeza jugando a la ruleta con ellos, los tuvieron hasta alrededor de las 5:00 de la tarde cuando los liberaron”, agregó. (Lea también: CTI inspecciona juzgado por posible prevaricato en libertad de ‘Kiko’ Gómez )



El fiscal aseguró que la investigación está en marcha “porque no podemos mandar el mensaje a la ciudadanía que secuestren un funcionario de la Fiscalía y no pase nada”.