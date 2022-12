Fiscalía determinó que crimen de Garzón no es de lesa humanidad

El asesor del despacho del vicefiscal General de la Nación, Iván Lombana, indicó que el asesinato del periodista Jaime Garzón no cumple con los requisitos mínimos para ser declarado crimen de lesa humanidad.

Señaló que "no se encuentran demostrados los elementos para tomar una decisión en ese sentido pero eso no significa que más adelante no se pueda hacer o qué le reste importancia a la investigación".

Agregó que frente al temor de la prescripción este "hecho ocurrió en 1999 y por el momento no ha cumplido el tiempo de prescripción".

“Sin embargo, lo que hasta el momento no se ha comprobado es que se haya cometido como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”.

Por estos hechos están investigados el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez.