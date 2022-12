Fiscalía imputó cargos a exdirectivos del Banco Agrario por crédito a Navelena

Ante un juez de garantías fueron imputados por el delito de administración desleal de recursos los exdirectivos del Banco Agrario que otorgaron un crédito a Navelena S.A.S por 120 mil millones de pesos.



Por el delito de administración desleal de recursos públicos la Fiscalía le imputó cargos a Hernando Gómez Vargas, ex vicepresidente jurídico del Banco Agrario, Monica Santamaría, ex vicepresidente comercial, Juan Carlos Orjuela, ex gerente de asesoría jurídica de negocios de la entidad y Alejandro Jiménez, exgerente de banca empresarial.



De acuerdo con el ente acusador, la junta directiva de la época acomodo las políticas y condiciones de la entidad con el propósito de facilitar el desembolso de los 120 mil millones de pesos en noviembre de 2015.



No obstante, el abogado defensor de uno de los implicados, Iván Cancino, aseguró que este crédito fue otorgado dentro de los parámetros legales del Banco y que está será recuperada.



"El crédito se entregó. El crédito es legal. El crédito cumple los requisitos y las falencias de quién paga obviamente están soportadas en una serie de elementos que ya se están recuperando, es decir, que el dinero que se prestó va a volver y obviamente que el fondo de la imputación es que supuestamente no se podía dar un crédito porque habían capturado en Brasil al señor dueño de la compañía, se aplicará en Brasil" afirmó.



Cabe recordar que este crédito fue otorgado al consorcio encargado de recuperar la navegabilidad del río Magdalena en donde Odebrecht tenía más de un 86 % de participación.



Finalmente, en los próximos días la Fiscalía imputará cargos a Marcela Ferrán, ex vicepresidenta de Crédito y Cartera y Eliana Martinez, analista financiera del Banco por este millonario préstamo.