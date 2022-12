Fiscalía niega presiones a María del Pilar Hurtado para que acuse a Uribe

La Fiscalía General de la Nación negó que haya presiones a la exdirectora del Das María del Pilar Hurtado para que acuse al senador Álvaro Uribe en el caso de las chuzadas, tal como lo denunció este martes el expresidente.

Publicidad

El ente acusador, dice que contrario a la supuesta detención irregular de Bernardo Moreno, denunciada por Uribe, el mismo exsecretario de la Presidencia agradeció la atención que recibió el pasado fin de semana antes de ser trasladado a su casa para que pagara una condena de 8 años por las interceptaciones ilegales. (Lea también: Fiscalía presiona a María del Pilar Hurtado para que declare en mi contra: Uribe )