Fonseca colabora con Ringo Star en un himno por la paz en Colombia

El cantautor colombiano Fonseca colaboró en una canción que Ringo Star, el que fuera el baterista de The Beatles, creó para conmemorar el proceso de paz en Colombia, "Now the time has come" (Ha llegado el momento), que salió este viernes al mercado.

El músico colombiano compuso y cantó una estrofa en español para esta nueva versión del tema que Ringo Star y el productor Bruce Sugar crearon en alianza con la ONU para celebrar el proceso de paz en el país suramericano y que está disponible de manera gratuita en plataformas digitales.

"Por un lado, como músico es un orgullo y por otro como colombiano es un privilegio gigante el tener la voz de Ringo Star, que nos preste su voz y su mensaje para contarle al mundo que Colombia está cambiando, está entrando en un proceso de paz y tiene una cara nueva", dijo a Efe Fonseca en una conversación telefónica.

Para este tema, cuya versión original se publicó el pasado 21 de septiembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Paz, el colombiano apostó por destacar en sus versos la necesidad de aprovechar la ocasión.

"Por los que vienen, los que llegarán, por tantos años de soñar con la paz, por los millones que se fueron sin razón, por esta tierra que se merece algo mejor" ha llegado el momento, compuso Fonseca.

Y todo surgió este jueves cuando recibió un correo electrónico del equipo del músico inglés en el que le invitaban a sumarse al proyecto, aunque para ello debería componer y grabar su contribución en el mismo día, y en poco más de siete horas logró hacerlo.

Sin dudarlo, contó, dijo que sí y se sentó a afrontar el "reto" de resumir, en pocas palabras, sus sentimientos y pensamientos sobre una "oportunidad tan importante" de paz.

El cantautor dijo que para él "significa mucho y por muchas cosas" este tema, tanto por su significado como por la importancia e influencia que tienen y han tenido los Beatles en su música.

"El primer disco que yo tuve en mis manos fue 'Help', de los Beatles, y, para mí, 'Yesterday' ha sido una de las canciones más importantes de mi vida, y por 'Yesterday' soy un absoluto adicto a la melancolía", explicó.

Fonseca sostuvo que pudo escuchar este viernes el resultado final del trabajo, en el que colaboran además Richard Page y Colin Hay, así como jóvenes cantantes con un gran número de seguidores en las redes sociales como Christian Collins, Kirsten Collins, Maddi Jane, Casey McPherson, James Maslow y Wesley Stromberg.

"Quedó increíble, la verdad es que es un tema muy emocionante, con un mensaje como 'Now the time has come' (Ha llegado el momento), que es lo que precisamente necesitamos ahora en Colombia", dijo Fonseca, recientemente nominado a tres Grammy Latinos.