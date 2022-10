Forense español desmiente su participación en caso Colmenares

lo tenga en cuenta como testigo en el proceso que se adelanta contra las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero por su presunta participación en la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares.

Blu Radio se comunicó con el reconocido médico español y él afirmo que nadie le ha notificado nada sobre el caso. “A mí me llamaron y me dijeron que si conozco el caso y obviamente quién en el mundo no lo conoce, pero para poder empezar un estudio necesito mucho más que eso”, aseveró Botella.