Fotos: Cirugía estética de Lina Tejeiro genera polémica en redes sociales

Así luce hoy en día Lina Tejeiro, actriz colombiana de 23 años, recordada por su papel como ‘Sammy’ en la serie Padres e Hijos de Caracol Televisión.

Recientemente, Tejeiro se sometió a algunas intervenciones quirúrgicas y su transformación genera todo tipo de reacciones en redes sociales, en especial tras publicar en su cuenta de Instagram algunas fotografías en traje de baño en las que resalta su busto.

Las críticas no se hicieron esperar y la actriz publicó una nota en la que asegura: “Viva y deje vivir. Si me puse o me quité, es problema mío”.