Fotos de William García en eventos del Partido Conservador y campaña de Vicente Blel

El candidato a la Alcaldía de Cartagena William García dijo que pertenece al partido cristiano independiente Colombia Justa Libre. Además, aseguró, luego de las polémicas grabaciones del excongresista Vicente Blel Saad, que no recibió apoyo ni de la casa Blel ni del Partido Conservador. Sin embargo, sus fotos en reuniones políticas demuestran otra cosa, al menos en cuatro eventos distintos se ve posando junto al candidato conservador Vicente Blel Scaff.

"Estoy avalado por el partido cristiano Colombia Justa Libre, partido independiente, que no tiene asedio en la ciudad de Cartagena. Me están acompañando unos partidos políticos que son Cambio Radical, Liberal y ASI. En ningún momento el Partido Conservador me ha apoyado y mucho menos la casa Blel" afirmó.

El 5 de agosto, Vicente Blel y William García posaron, junto al pastor Jhonny Copete, buscando votos cristianos de la iglesia Nueva Jerusalén.

Posteriormente, el 17 agosto, William García Tirado y Vicente Blel sellaron su compromiso a través de un evento denominado ‘Pacto por Cartagena y Bolívar’. La adhesión se llevó a cabo en el barrio Chiquinquirá

A pesar de que García Tirado sostuvo que no tiene respaldo del Partido Conservador, en otro evento, realizado 30 de agosto en el barrio Los Caracoles, se dieron cita más de 1.500 líderes para mostrar su respaldo al candidato al Concejo por el Partido Conservador Óscar Marín.

Vicente Blel y William García Tirado estuvo en medio de las banderas azules como lo muestran las imágenes.

Finalmente, el 13 de septiembre en un evento del Partido Liberal, Blel y García estuvieron juntos en una reunión política organizada por el senador Lidio García Turbay en el barrio Los Calamares.

