Fracasó moción de censura contra Guillermo Botero

La moción de censura contra el exministro Guillermo Botero fue sometida a votación en la Plenaria del Senado de la República en donde no hubo quórum para tomar una decisión sobre si pasaba o no.

Al momento de votar solo había en el recinto 53 parlamentarios y se requerían, mínimo, 55.

Adicionalmente, los votos tampoco alcanzaron para tomar una determinación, pues el Sí obtuvo 49 votos y se requerían 55. El No obtuvo tan solo 4.

"No hubo decisión (...) la ley quinta me indica que después del debate de la moción, en los 10 días siguientes, del tercero al décimo día, se haría la votación y hoy se dio y pues no nos queda sino hasta el viernes. La decisión la tiene la Plenaria y no la Mesa Directiva y hoy estamos convocando para el lunes a las 4:00 de la tarde, así que aquí no hubo decisión alguna", dijo Lidio García, presidente del Senado.

Sin embargo, la teoría del senador Roy Barreras, quien promovió la moción, es otra debido a que considera que se debe repetir la votación. "No hubo quórum decisorio por lo tanto se tiene que volver a votar la moción. No es cierto que haya habido decisión ni a favor ni en contra”, dijo.

Desde el Gobierno, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, manifestó que "no se repite la votación porque no hubo las mayorías calificadas que exige la constitución y la ley".

El plazo para votar la moción es hasta el próximo viernes, sin embargo, la Plenaria fue citada para el próximo lunes.

