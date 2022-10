Francia Márquez continúa recibiendo amenazas de muerte

La líder social Francia Márquez, quien fuera víctima de un atentado este fin de semana en la vereda Lomitas de Santander de Quilichao, denunció que, a través de una comunicación, recibió una nueva amenaza.

“Sobre todo menciona a Víctor Hugo Moreno, me menciona mí, menciona varios líderes del norte del Cauca y dicen que no nos vamos a escapar y que nos van a dar por estar haciendo dizque paro y por el taponamiento del cordón humanitario”, dijo Márquez.

Publicidad

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, no descartó que el atentado que sufrió esta líder sea autoría de las disidencias de las Farc.



Lea también: Mindefensa me dijo que no pueden proteger a toda la gente: Francia Márquez

-Continúan amenazas:

La ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que los esquemas de protección individuales no han sido suficientes, por lo cual se tomarán nuevas medidas en el marco del Plan de Acción Oportuna.

El Gobierno tiene información de inteligencia que señala que las amenazas de muerte en contra de Francia Márquez y los líderes sociales que fueron víctimas de un atentado el sábado en Santander de Quilichao, Cauca. La ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez resaltó la labor de los escoltas de la UNP, Luis Alexander Becerra Asprilla y Jildardo Ramírez, que resultaron heridos.

Publicidad

“En este momento hay una reunión entre los representantes de los consejos de acción comunal del Cauca y las autoridades porque tenemos información de que siguen las amenazas en contra de ellos”, dijo la ministra.

La representante del Gobierno afirmó que los autores del ataque son grupos ilegales alzados en armas que se disputan ese territorio.

Publicidad

“La propia Defensoría del Pueblo en la alerta temprana que mandó al Ministerio el pasado 26 de abril reconoce que esa actuación de grupos armados al margen de la ley entre ellos disidentes de las Farc, el ELN el EPL, las Águilas Negras o activistas de grupos ilegales de toda índole específicamente una disputa por el control territorial en cuanto a narcotráfico y a minería ilegal”, sostuvo la jefe de cartera.

Confirmó que actualmente hay 7400 protegidos por la UNP, de los cuales 4500 son líderes sociales.

“Hay cerca de 600 esquemas de protección colectiva activos y se tomarán medidas para proteger a los líderes: 23 visitas al territorio, adicionalmente se viene una reestructuración de la Unidad Nacional de Protección para hacer más efectivo el tiempo de evaluación del riesgo. Se está trabajando en un sistema de unificación de la información y también en el rescate y visibilizarían de la actuación de los líderes", finalizó.



-Riesgo de líderes sociales y situación de venezolanos preocupa a Iglesia Católica:

El nuncio Apostólico, monseñor Luis Mariano Montemayor, llegó a Tunja para participar en el encuentro de la Red de Universidades Católicas de Colombia, donde aprovechó para manifestar su preocupación por los últimos hechos que involucran y han puesto en riesgo a diferentes líderes sociales de nuestro país.

Publicidad

“No preocupa solo a los colombianos, en realidad ya está preocupando a la comunidad internacional. La realidad de los asesinatos de los líderes sociales es extremadamente compleja, pero parece ser que tiene mucho que ver por un lado con los cultivos de coca, segundo con la distribución de tierras, y tercero, con las venganzas cruzadas por el fin de la lucha armada sobre todo en el campo de las Farc, que son las que están sufriendo y que tienen casi 60, 70 miembros ya eliminados”, dijo.

Para el nuncio, los colombianos no pueden ser indiferentes al riesgo de los líderes.

Publicidad

Dijo que “habrá que combatirlas y combatirlas con eficacia, es cierto que todo el estado no lo puede hacer solo, ahí la sociedad tiene que tomar su responsabilidad, la protección de los líderes en la denuncia de todo tipo de amenazas y de acción violenta creo que a todos nos lleva a reflexionar de que tenemos que tomarnos en serio el tema de la Paz, si el tema de la Paz no es una opción, Colombia no puede seguir en esta violencia extrema y de eliminación del adversario y de la eliminación del que piensa diferente”.

El jerarca de la iglesia católica también se refirió a la situación de Venezuela que afecta a los colombianos.

Añadió que "Venezuela no tiene solución fácil, no va ser rápido, cualquiera que sea la solución política que se encuentre, pero para Colombia es fundamental que no haya una guerra civil en Venezuela, porque los primeros que van a sufrir son los colombianos con 2.500 kilómetros de frontera y más ciudadanos venezolanos que pueden huir de un frente de guerra".

Vea también: Atentado con granada en contra de Francia Márquez y líderes en Cauca

Publicidad

Iglesia atribuye muerte de líderes a “economía falsa basada en narcotráfico”

Monseñor Luis Rueda, arzobispo de Popayán, advierte que la problemática se está agudizando a causa del negocio criminal.

Publicidad

Luego del atentado contra la líder social Francia Márquez, ganadora en 2018 del Premio Medioambiental Goldman, llamado el ‘Premio Nobel de Medioambiente’, durante una reunión con varios activistas en Santander de Quilichao, Cauca, se han conocido varias reacciones de esta problemática que no toca techo: el asesinato de líderes sociales en Colombia.

En diálogo con Blu Radio, monseñor Luis Rueda aseguró que esta situación se ha venido presentando “por intereses del narcotráfico que llegan a tomarse ciertas regiones y que ponen en riesgo la vida de muchos colombianos (...). Yo atribuyo toda esa problemática a un trasfondo de una economía falsa basada en el narcotráfico".



Además, envió un fuerte mensaje a los grupos armados ilegales que estarían detrás de estas muertes, pues según el arzobispo "ven a Colombia como un terreno válido donde ellos pueden reinar con su economía, con su armamentismo y con su intimidación de todos aquellos que trabajan en las regiones".



Monseñor Luis Rueda también advirtió que esta amenaza permanente es sistemática porque el líder social está tomando posición que se convierte en un obstáculo para las mafias criminales que llegan a Colombia.