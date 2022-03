Francia Márquez le respondió a Marbelle con un “abrazo ancestral”; la cantante contraatacó

Durante las últimas horas ha sido polémico un trino de la cantante Marbelle , por supuestos comentarios racistas contra la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez.

Y es que el mensaje de la cantante venía acompañado de una foto de la campaña del Pacto Histórico, en la que aparecen tanto Petro y Márquez. En el trino los trató como “el cacas” y “king kong”, respectivamente. Ante eso, la candidata devolvió el mensaje: “El racismo mata”.

“El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa, porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. Yo a Marbelle le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan porque se cohíben la oportunidad de expresar amor, alegría y de construir en medio de la diferencia”, mencionó la candidata en un debate organizado por El Tiempo y Semana.

No demoró mucho tiempo para que la cantante le respondiera, también a través de Twitter.

“Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido… a mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente” (sic), concluyó Marbelle.

Es de recordar que el senador Roy Barreras interpuso un recurso ante la Fiscalía ante los supuestos comentarios racistas de Marbelle contra la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico. Lo mismo hizo en las últimas horas el colectivo Justicia Racial.

