Francisco Ricaurte apoyó candidatura de Jorge Perdomo a Fiscalía: Luis G. Moreno

Blu Radio conoció en exclusiva la declaración que rindió el pasado 3 de noviembre ante la Corte Suprema de Justicia el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

En esta declaración Moreno hace referencia a la supuesta cercanía que tenía el ex vicefiscal Jorge Perdomo con los investigados exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Publicidad

Según dice Moreno, "el doctor Leonidas y el doctor Francisco Ricaurte al igual que la doctora Ruth Marina fueron muy cercanos al doctor Montealegre" y agrega que la aspiración del ex vicefiscal Jorge Perdomo a la Fiscalía general fue apoyada por el exmagistrado Francisco Ricaurte.



"Después de que el doctor Francisco decide apoyar la aspiración de Perdomo, cosa que no hace el doctor Leonidas y como él manifiesta, no por nada distinto a que cuando él le preguntó a Eduardo Montealegre que si tenía candidato él le dijo que no, que si él le hubiera dicho desde el principio que iba a tener candidato, Leonidas se hubiera ido con Perdomo, pero Eduardo Montealegre le dijo cuándo hablaron que él no tenía candidato. Entonces el doctor Leonidas se sube en la candidatura del doctor Néstor Humberto y el doctor Francisco Ricaurte y la doctora Ruth Marina con el doctor Perdomo", dice Gustavo Moreno en su declaración del 3 de noviembre ante la Corte Suprema.

Le puede interesar: Francisco Ricaurte quería ser presidente y Leonidas Bustos, fiscal: Gustavo Moreno.

Moreno asegura que cuando Perdomo no logró ser Fiscal general y aspiro a la Procuraduría también recibió apoyo de Ricaurte.

"Lo del doctor Perdomo no se da como lo conoce el país, pero el doctor Perdomo decide aspirar a la Procuraduría, uno de sus jefes de campaña fue el doctor Francisco y también el doctor Eyder Patiño, según lo que Pacho me manifestó porque yo de eso no sé, al interior de la Sala no tengo ninguna forma de obtener ese tipo de información. No se da lo de la Procuraduría, entonces empieza ya a contemplarse el ejercicio profesional de Perdomo", sigue narrando Moreno.



Agotadas las aspiraciones de Perdomo, según dice Moreno se acordó entregarle unos poderes, entre estos los del investigado representante a la Cámara por el Chocó, Nilton Córdoba Manyoma, quien tiene cinco procesos en la Corte Suprema de Justicia por contratación irregular, lavado de dinero de la mafia y cercanía a grupos paramilitares, y quién es investigado por presuntamente pagarle 200 millones de pesos al cartel de la toga para frenar una captura en su contra.

Publicidad

"Pacho (el exmagistrado Francisco Ricaurte) me dice en una de las reuniones ya siendo director anticorrupción que algunos poderes van a pasar a la oficina de Perdomo. Entre esos y según lo que yo recuerdo, Nilton (Nilton Córdoba) se reúne con Perdomo y Nilton me manifiesta porque yo tengo que entregar algunos informes de algunas gestiones y él va y me pregunta por el tema de Camilo (Camilo Ruiz), él me dice que el doctor Perdomo había hecho el compromiso de ayudar con el doctor Eyder Patiño que tenía uno de los radicados, que no eran los más graves", dice Moreno.

Según Moreno, a la oficina de Perdomo llegaron los poderes de los casos menos graves que existían contra Nilton Cordoba y en cuales supuestamente le ayudaría junto con el magistrado Eyder Patiño.

Publicidad

"Los casos más graves eran los que estaban el despacho del doctor Gustavo Malo, el de lavado de activos por transacciones inexistentes de grupos al margen de la ley, como la minería inexistente y la construcción sin el cumplimiento de los llenos requisitos legales y estudios técnicos y falsedades de la alcaldía o la sede de la alcaldía de Medio Baudó en el Puerto de Meluk. Lo recuerdo porque pues, yo estuve en la versión libre y además cuando me siento a hablar con Camilo él me dice: “Por qué es tan complejo el proceso”. Y en ese escenario, el mismo Nilton me dice que Perdomo lo va ayudar con Eyder".

En esa misma declaración, el magistrado Luis Antonio Hernández que lleva el interrogatorio le pregunta a Moreno ¿Cuál es la fuente de su conocimiento en relación con el hecho de que Perdomo se haya reunido con Nilton Córdoba? Y Moreno responde "me lo dice Nilton, y además Pacho me había dicho ya que iban a pasar algunos poderes a él, supongo que no era directamente a él, él iba a poner alguna persona".

Sin embargo, Moreno dice que no sabe si finalmente esa ayuda de Perdono se concretó. "No, no sabría, magistrado. Tampoco sé si el doctor Perdomo habrá presentado poder o se habrá hecho por interpuesta persona, no, eso no sabría" y agrega que solo le consta la manifestación del representante Nilton Córdoba.

Blu Radio se comunicó con el ex vicefiscal Jorge Perdomo quien aseguró que el representante Nilton Córdoba sí lo buscó para que lo defendiera en algunos de sus procesos y que eso sucedió hace tan solo dos meses, cuando Gustavo Moreno ya estaba en presión por el escándalo de los sobornos en la Corte.

Publicidad

Perdomo aclara que le preguntó a Nilton quien lo había defendido antes y que cuando supo que su abogado había sido Gustavo Moreno se negó a recibir estos poderes.

Publicidad