Francotirador asesinó a un soldado en Ocaña, Norte de Santander

Los militares acudieron al lugar para desactivar artefactos explosivos que habían sido instalados cerca de un centro educativo y justo en ese momento se presentó el ataque.



El uniformado que perdió la vida fue impactado en su rostro, mientras que el que resultó herido recibió el impacto en uno de sus brazos y aún recibe atención en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.



Las autoridades aún no se han pronunciado sobre el hecho y se espera que señalen quien serie el responsable de lo sucedido. En la zona hacen presencia las Farc, el ELN y el EPL.



En la tarde de este viernes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hará presencia en Ocaña para presidir el Foro Territorial de Paz.



Soldado muerto en Cauca



Un soldado y un guerrillero muerto es el saldo de los combates entre el Ejército y el ELN en zona rural de Bolívar al sur del departamento del Cauca.



De igual manera, las autoridades confirmaron el decomiso de armas y municiones al grupo guerrillero.



Escuche en este audio más información sobre:



-Los negociadores del gobierno acaban de confirmar que en la reunión de este sábado con las Farc, el tema central será el episodio de Conejo, en La Guajira, por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos destacó que en los últimos 86 días no se haya registrado ninguna acción armada de esa guerrilla.



-Tres reclusos sufrieron quemaduras en la cárcel de Cúcuta en medio de una protesta por el hacinamiento al interior del penal.



-La Policía investiga los vínculos que tendrían familiares de alias Chocolate, con la desaparición de sus seres queridos desde el pasado 31 de enero.



-El presidente Juan Manuel Santos confirmó la captura de alias ‘Puntilla’, quien según las autoridades era el heredero del emporio de alias el Loco Barrera.



-La alcaldía de Bogotá advierte que en 15 días estarán listas en la página de la Secretaría de Hacienda, las nuevas liquidaciones para el pago del impuesto de vehículos, sin embargo, hay alternativas para quienes necesitan hacer el trámite antes.



-El Ministerio del Interior autorizó la instalación de 500 cámaras de vigilancia nuevas en Barranquilla para combatir la delincuencia.



-Más de 232 mil hectáreas de cultivos se han visto afectadas en Antioquia por el fenómeno del niño, la situación afecta a unas 20 mil familias.



-Cuatro días lleva el incendio forestal en el municipio de Rionegro en el departamento de Santander, el cual no ha sido controlado a pesar del esfuerzo de las autoridades.



-Alemania reconoció hoy que no tiene pistas del paradero de 143 mil inmigrantes que llegaron a su territorio el año pasado.



-Avanza la elección de nuevo presidente de la FIFA.



-Tras el episodio ocurrido en Manizales, esta vez en Bogotá una familia denuncia que un perro atacó a un niño de 11 años y lo dejó con una incapacidad de 25 días.



-En Kennedy, la Policía adelanta una campaña de cultura ciudadana en Transmilenio.