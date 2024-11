¿Fraude? En polémica terminó la elección del magistrado de la Corte en el Senado

En polémica terminó la sesión que buscaba elegir al reemplazo de Antonio Lizarazo , quien terminará su periodo en el alto tribunal en febrero de 2025.

Hay que decir que aunque era una terna ideológicamente conservadora, porque así lo quiso el Consejo de Estado, dentro del Senado plantearon esta elección como una puja entre petristas y antipetristas

Esta elección es clave para definir varios temas clave que tiene en sus manos la Corte Constitucional, como por ejemplo la reforma pensional y otros proyectos.

Sin embargo, en gritos terminó la sesión después de que apareciera un voto de más que no había sido registrado. A raíz de lo anterior, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió levantar la sesión y revisar las cámaras de seguridad.

“Hoy no hubo transparencia, se violó la ley. 102 senadores depositaron 103 votos, por eso no se ha podido seguir con la plenaria” aseguró.

Hay que mencionar que la llegada de Dangond o de Polo representará una muestra de cómo queda la balanza a los intereses del gobierno Petro. Esto, ya que, Polo, quien era el otro candidato, fue exmagistrado auxiliar de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico del presidente Petro y que tenía el apoyo del Pacto Histórico, la U, algunos liberales. Lo que para algunos mantendría la línea a favor de las políticas del Gobierno en la corte, esto en caso de que él hubiera ganado.

“La elección del magistrado de la Corte es crucial. Si perdemos, Petro tendría mayorías y podría avanzar hacia una constituyente mediante decretos de emergencia. Sería el principio del fin de la democracia en Colombia. Defendamos nuestras instituciones”, señaló la senadora Paloma Valencia.

La controversia no terminó ahí porque a raíz de la decisión de Cepeda, senadores del Pacto Histórico y otros apelaron la decisión argumentando que aplazar la sesión sería dilatar la votación.

“Se levanta, me increpa y me insulta con groserías, todo porque yo no me presté para las marrullas que ocurrieron hoy en la Plenaria. ¿Quién sanciona al presidente del Senado cuando es él quien me falta al respeto?, artículo 73 de la ley Quinta", dijo el senador Ariel Ávila.

A pesar de esto, se votó la apelación, pero no se pudo seguir con la sesión debido a la falta de quorum. La votación continuará este martes 19 de noviembre.