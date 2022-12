“Frente al senador Iván Cepeda no me retracto y me ratifico”: Jaime Restrepo

además de escribirle palabras desobligantes, aseguró que le pide perdón a la opinión pública por el texto escrito pero “frente al senador Cepeda no me retracto, no me ratifico y me corroboro”.

“Este señor me está señalando de paramilitar y yo esa infamia no la puedo aceptar, no la voy a entender”, dijo Restrepo en referencia a Iván Cepeda.

“Cuando uno ve que la vida misma está en riesgo y le sumamos que un personaje, cuyo padre es el creador de la Unión Patriótica junto con la guerrilla, me dice que yo soy un paramilitar y tengo un alias, eso es para preocuparse”, agregó.

Además, siguió con los retos y dijo: “si ese señor tiene pruebas, yo lo reto y lo desafío que lleve las pruebas a la Fiscalía y los entes de control”.

“Yo soy bueno para los puños, como buen paisa”, por lo que aseguró que su arma si Cepeda le hubiera aceptado un duelo serían los golpes.

Finalmente el jurista aseguró que "si algo me llegara a pasar yo responsabilizo a Iván Cepeda" y reiteró que "llevo más de dos años siendo víctima de calumnias".