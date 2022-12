Fue la actitud de un padre desesperado: Pinto sobre video en el que agrede a su hija

A través de un comunicado, el director técnico Jorge Luis Pinto se refirió al video revelado por la Revista Semana en el que aparece con su hija en un momento de tensión que finalizar con una agresión de su parte.

Pinto aseguró que el video publicado está “descontextualizado” y ha sido usado como “distracción de la verdadera problemática”.

Calificó la situación como la reacción de un “padre desesperado” que buscaba hacer entrar en razón a su hija en medio de “circunstancias extraordinarias”.

Lamentó que la situación se haya hecho pública y que “esté siendo capitalizada para desviar la atención sobre las denuncias de hechos sucedidos”.

Finalmente, agradeció a quienes han mostrado su apoyo en medio de la “dolorosa crisis familiar que corresponde a la esfera privada” de su hija y su cónyuge.

Este es el comunicado de Jorge Luis Pinto:

"La imposibilidad de estar en el país me obliga a expresarme a través de este comunicado:

Ante los hechos sucedidos con el vínculo matrimonial existente entre mi hija VERÓNICA y su esposo, ANDRÉS FELIPE VILLAMIZAR, debo manifestar que, como padre y abuelo, siento profundamente que se haya hecho público, de manera aislada, un momento de la vida doméstica que hace parte de la privacidad de un hogar.

Reitero mi amor infinito e incondicional por mis hijos y mi nieto. Censuro todo acto de agresión y violencia contra cualquier ser humano, tanto más, si este se desarrolla al interior de una familia. Pienso que no existe razón alguna y tampoco fundamento para aquel de los cónyuges que ultraje o maltrate al otro, o no le preste la ayuda y socorro inherentes al vínculo matrimonial.

Es inaceptable que personas que nunca conocieron la intimidad de mi hogar se atrevan a hacer apresurados juzgamientos.

Los momentos de depresión vividos por mi hija VERÓNICA, en parte tienen origen en los conflictos conyugales.

El episodio dado a conocer intencional y selectivamente ante la opinión pública se encuentra descontextualizado, pero no quiero referirme expresamente a él en razón a que, no obstante que debió mostrarse enmarcado en un ámbito integral y real, se ha querido utilizar como distracción de la verdadera problemática. Solo me limito a mencionar que fue la actitud de un padre desesperado que, en circunstancias extraordinarias, buscó hacer entrar en razón a su hija, que vivía un momento de crisis emocional.

Lamento que la desinformación esté siendo capitalizada para desviar la atención sobre las denuncias de hechos sucedidos, interpuestas por VERÓNICA ante las autoridades competentes.

Ni la imagen de JORGE LUIS PINTO, ni el duro video promocionado, podrán cambiar de rumbo la realidad de un asunto que se concentra en una situación de esposos con problemas.

Asi mismo, reitero que este tema no tiene nada qué ver con la DIMAYOR, FEDEFUTBOL o FIFA, como lo han querido mostrar, con fines distractores.

Es una dolorosa crisis familiar que corresponde a la esfera privada de mi hija y su cónyuge, donde esperamos que sean las diferentes instancias judiciales, tanto penales, como civiles y de familia, las que impartan justicia y castiguen cualquier agresión física o psíquica que eventualmente se haya cometido.

Finalmente quiero agradecer especialmente a mi familia, amigos y a las numerosas personas que por diferentes medios me han manifestado su comprensión, solidaridad y cariño.

Cordialmente,

JORGE LUIS PINTO AFANADOR".

