"Fue una alcahuetería": abogado critica el proceso de la ‘Paz Total’ de Petro

El abogado Mauricio Pava, representante del comité promotor del referendo por la estabilidad constitucional, habló sobre la creación de la llamada Casa de la Constitución, una iniciativa que busca promover el conocimiento ciudadano de la Carta Política de 1991 y hacer seguimiento a las decisiones de los gobiernos frente a sus principios.

En entrevista, Pava aseguró que la discusión sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente perdió fuerza, pero que ahora el reto es mantener activa la defensa del orden constitucional. “La Constitución del 91 no es de un gobierno, no es de un grupo, no es de un partido, es de todos los colombianos”, afirmó.

Mauricio Pava y la defensa de la Constitución del 91

El abogado explicó que la organización continuará como un espacio de pedagogía y análisis público, especialmente con nuevas generaciones. Según dijo, la idea es acercar los temas constitucionales a las preocupaciones diarias de los ciudadanos.



Pava señaló que uno de los asuntos que deberá discutirse dentro del marco constitucional es la seguridad y el control territorial del Estado. En ese sentido, cuestionó la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que dejó problemas que deben ser revisados.

“Nosotros advertimos que iba a ser un proceso de paz caótico y realmente lo que estamos viendo hoy es que fue una alcahuetería la manera como el proceso de paz total se adelantó”, afirmó.

Clan del Golfo. Foto: imagen de archivo, FIP.

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Control al próximo gobierno y respeto a la Carta Política

Frente al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, Pava indicó que habrá una etapa de vigilancia ciudadana, pero insistió en que primero debe existir espacio para que el nuevo mandatario ejecute su programa.

“Creo que a cualquier gobierno el que haya ganado debe tener el espacio y la oportunidad para materializar lo que dijo en su discurso”, señaló.

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Sin embargo, aseguró que si se presentan decisiones que puedan ir en contra de la Constitución, ejercerán controles jurídicos y ciudadanos, como lo han hecho durante otros gobiernos.

Críticas a la paz total y defensa de los procesos electorales

Durante la conversación, Pava también se refirió a las revelaciones sobre los acercamientos del Gobierno Petro con grupos armados y aseguró que desde 2022 había advertido sobre los riesgos del modelo aplicado.

Además, habló de la denuncia que prepara como abogado de Thomas Greg and Sons por presunta perturbación de certamen democrático durante el proceso electoral.

“Ni con la democracia se juega, ni con los procesos electorales se juega. Eso no puede ser”, afirmó, al señalar que las instituciones electorales deben protegerse de campañas de desinformación.

Pava cerró insistiendo en que la defensa constitucional debe mantenerse como un ejercicio ciudadano permanente y no como una herramienta política de un sector específico.