Fuerte temblor de 5.2 sacudió el centro de Colombia este jueves

Este jueves, 29 de junio, un fuerte temblor de 5.2 se sintió en el centro de Colombia. Fue el Servicio Geológico Colombiano, SGC, el encargado de reportar este hecho, a través de su cuenta de Twitter. El epicentro, según la entidad, se produjo en el departamento del Meta, específicamente en el municipio de San Juan de Arama.

"#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2023-06-29, 20:52 hora local. Magnitud 5.0. #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo ¿Sintió este sismo? repórtelo", informó el SGC en primera instancia, sin embargo, en el primer boletín actualizado, precisó que fue de 5.2.

Asimismo, en redes sociales, cientos de usuarios compartieron videos y fotografías durante el suceso. Lámparas, muebles e incluso varios adornos se movieron en algunos apartamentos de Bogotá y en otras zonas del país.

"No sentí el temblor y eso que tengo activado la alerta de Google; Menos mal yo estaba llorando y no sentí ese hijueputa temblor; Yo pensaba que ya no sentía nada, pero ese temblor si lo sentí; Ni mi ex me movió el piso tan feo como el temblor que acabo de pasar" son algunos comentarios en redes sociales por este hechos.

Hasta el momento no se reportan daño o algún herido por este hecho. No obstante, las autoridades estarán al pendiente de cualquier reporte.

Fue en un segundo reporte que minutos después publicó el SGC en donde se confirmó que el temblor fue de 5.2, siendo mucho más fuerte que lo anterior dicho.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Como esa falla de Romeral, el país está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico, una zona en la que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Cocos, Sudamérica, y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional.

Según el Servicio Geológico Colombiano, en promedio, en el país hay 2.500 sismos al mes, pero la mayoría no son de magnitudes relevantes. Muchos de ellos ni siquiera son perceptibles para las personas, solo los detectan los sismógrafos.

Hay un lugar en donde ocurren sismos casi todos los días y representa el 60 % de la sismicidad ocurrida en Colombia: el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander, cerca al municipio de Los Santos.