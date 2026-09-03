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Blu Radio  / Nación  / Fuerte temblor superior a 4 se registró en el Chocó esta madrugada de jueves

Fuerte temblor superior a 4 se registró en el Chocó esta madrugada de jueves

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín oficial detallando las coordenadas exactas del epicentro y la profundidad definitiva del evento.

Nuevo temblor en el Chocó.jpg
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Un fuerte sismo de magnitud 4.3 se registró en la madrugada de este jueves en el departamento del Chocó, generando zozobra entre los habitantes de la zona. El evento sísmico tuvo como epicentro el municipio de Istmina, según los reportes preliminares de las autoridades. El temblor ocurrió sobre las 12:20 de la mañana y fue sentido con intensidad en diversos sectores de la región.

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"Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-03, 00:17 hora local Magnitud 4.3. Profundidad 43 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo?", informó el SGC.

Fuerte sismo hoy en Colombia.jfif
Foto: SGC

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El Chocó es una zona de alta actividad sísmica en Colombia debido a su ubicación geográfica y su interacción con diversas placas tectónicas. Los expertos recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y tener preparados sus planes de emergencia familiar.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín oficial detallando las coordenadas exactas del epicentro y la profundidad definitiva del evento, información fundamental para establecer el impacto real de este fenómeno natural en una región que frecuentemente se ve afectada por este tipo de movimientos telúricos.

En redes sociales, usuarios aseguraron haberlo sentido en diferentes zonas del país, en especial las mismas afectadas por el terremoto del 10 de agosto: Cali, Armenia, Pereira, Manizales, Quibdó, incluso, en Medellín.

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