Fuerza pública está en capacidad de golpear al ELN: MinDefensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, en entrevista con BLU Radio, dijo que la fuerza pública está en capacidad de golpear al ELN, como respuesta al atentado de la semana pasada en Bogotá, que ocasionó la ruptura de los diálogos de paz con ese grupo alzado en armas.

Publicidad

“La derrota no es un proceso que surge de la noche a la mañana. Aquí hay un plan para atacarlos, se llama el Plan Bicentenario. De hecho, han sido golpeados. En lo que lleva este gobierno tenemos 8 muertos en operaciones militares, más de 300 órdenes de captura ejecutadas y más de 200 personas reinsertadas a la vida del país y han sido una importante fuente de información”, añadió.

El funcionario agregó que, pese a las dificultades, las fuerzas armadas colombianas están comandadas por personas que conocen el conflicto armado y por eso se entregarán resultados.

Publicidad

“Hay que comprender que los generales que hoy en día están comandando son personas que tienen suficientes conocimientos y obviamente que son capaces de combatirlos. Con esto no queremos decir que no menospreciamos a ningún enemigo porque no son enemigos fáciles”, puntualizó.

Publicidad

Más temprano, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, dijo en Mañanas BLU, que muchos hombres que hicieron parte de las Farc pasaron a hacer parte del ELN, por lo que se estima que el número de combatientes hoy se ha incrementado en un 10 a 15%.

“Hemos notado un incremento de 10 a 15% de los hombres en armas de ese grupo terrorista. Ese atentado (el de Bogotá) no se planea de la noche a la mañana, se necesitan meses para hacerlo”, puntualizó.

Publicidad