Fui a hablar de mis propuestas, no esperaba que Regina 11 me bautizara: Pardo

uno de los tantos eventos en los que participa. (Vea también: Pardo pide a Vargas Lleras claridad sobre su posible participación en política )



Pardo dijo que no debe quedar duda que la publicación del video se deba a un tema político: “Eso es una utilización política fuera de contexto. Yo estuve allá, lo que si no esperaba era ser bautizado”.



Aclaró que no tiene el apoyo de la líder espiritual y que en ese evento solo hizo una exposición de sus propuestas.



“Yo fui a explicar una propuesta, a hablar de temas de paz, de Bogotá y eso lo hago y espero que la gente que me oye me oiga con atención”, agregó.



El video circula en redes sociales y muestra al candidato levantando las manos mientras participa en uno de los rituales de la excongresista.



