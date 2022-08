“Fui señalado sin ninguna prueba”: exdirector del DNP niega relación con escándalo Ocad-Paz

Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de los señalamientos a su gestión por la presunta defraudación de dineros del fondo Ocad-Paz.

De acuerdo con la investigación, llevada a cabo por Valeria Santos y Sebastián Nohra del equipo de Mañanas Blu, mientras Rodríguez estuvo al frente del DNP, funcionarios de esta entidad y de la Contraloría General, así como congresistas, la mayoría del partido conservador; mandatarios locales y contratistas, habrían creado un entramado de corrupción para quedarse presuntamente alrededor del 12 % de los recursos de cada proyecto aprobado por el Ocad - Paz.

Publicidad

“Mi pregunta es: ¿por qué a mí me incluyeron sin preguntarme durante seis meses de investigación?, ¿por qué nunca escucharon mi versión?, ¿por qué nunca contrastaron la versión de las fuentes que tenían? Fui señalado sin ninguna prueba”, sostuvo Rodríguez.

Rodríguez aseguró que durante los dos años de permanencia en el cargo solo conoció de una queja por presuntas irregularidades y que esta fue archivada.

“Yo me fui de Planeación en julio de 2021, la queja llegó en marzo del 2021, una sola queja que siguió su trámite, tal como lo dijo el doctor Archila en varias entrevistas: Fiscalía Procuraduría y Contraloría. Se envió a Control Interno, un ente independiente de la dirección y efectivamente ahí se hace la investigación. Lo que pasó con esa única queja fue que la archivaron después de que yo me fui, no fui yo, la directora siguiente, Alejandra Botero la archivó porque efectivamente quien puso la queja no existía”, declaró el exfuncionario.

Publicidad

Según Rodríguez, las denuncias sobre una lujosa casa en un supuesto condominio, no es más que un lote en zona rural. Aseguró que se trata de un patrimonio familiar, en el que él paga junto con su esposa porque la casa que construyeron está hipotecada. Añadió que después de esta denuncia su seguridad quedó expuesta por el cubrimiento mediático.

“El avalúo de la casa muestra que no es un condominio, es un lote en zona rural donde no hay acceso ni siquiera en vías, sin construcciones alrededor, excepto del que vendió los lotes, que empezó a construir la casa antes que nosotros. No tiene zonas comunes, ni siquiera vigilancia de cámaras, estoy expuesto en seguridad porque yo no puedo volver a esa casa en un momento, en un rato no podré volver, básicamente porque expusieron la ubicación y ese lugar no tiene seguridad”, sostuvo.

Publicidad

Rodríguez, además, negó que el inmueble tenga un valor exorbitante, como se aseguró en varias publicaciones en medios.

“Han dicho que cuesta dos millones de dólares, nuevamente el avaluó hecho por un banco que no tiene nada que ver. Uno cómo sustenta algo que no tiene cómo pagar, como todos los colombianos. Seguramente hay personas que están acostumbradas a comprar las cosas de una vez, porque le dio plata el papá o porque heredó. A uno los bancos le prestan teniendo como garantía el bien. Si yo dejo de pagar la cuota, del valor que sea, de un bien que tengo hipotecado, como es esta casa, como lo demuestran los documentos de tradición y libertad, sencillamente el banco se la lleva. Si en 20 años nosotros terminamos de pagar esa cuota, nuestras hijas tendrán una casa, no yo ni mi familia, sino ellas” afirmó el exdirector del DNP.