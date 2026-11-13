Función Pública aclara que no tiene nada que ver con salarios de Fondo Milagro

El Departamento Administrativo de la Función Pública se desmarcó de la polémica por los altos salarios del Fondo Milagro, la entidad creada para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Su director, Leonardo Huerta, aclaró en Mañanas Blu que esa cartera no participó en la fijación de la escala salarial del fondo y que sus trabajadores no tienen la calidad de servidores públicos.

Un patrimonio autónomo bajo régimen privado

Según la aclaración, el Fondo Milagro funciona como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado por una fiduciaria. Por esa razón, sus empleados se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y no por las normas de la función pública.

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Esto significa que la fijación de los salarios no requería autorización ni concepto favorable del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) ni de Función Pública. La única instancia que debía aprobarlos es el consejo directivo del fondo. Es el único órgano por encima del gerente, quien autoriza un presupuesto de nómina de más de 8.000 millones de pesos anuales.

Ese consejo directivo está integrado por delegados de Hacienda y Planeación, otro funcionario del Gobierno y cinco delegados del presidente. Entre sus miembros figura Carlos Ríos, director del DAPRE y secretario general de la Presidencia. También hacen parte empresarios como Mario Hernández y Liliana Restrepo.



Aunque los recursos se manejan a través de una fiducia, en los micrófonos de Blu Radio se confirmó que a los empleados del fondo se les paga con dinero público.

Las miradas, sobre Hacienda

En la mesa de análisis se planteó que, al no pasar por Función Pública ni por la oficina jurídica de la Presidencia, la decisión sobre los salarios pudo no llegar al jefe de Estado. Sin embargo, la fiduciaria recibe instrucciones del dueño del patrimonio, que en este caso sería el Ministerio de Hacienda. Por eso los cuestionamientos se dirigen a esa cartera y al consejo directivo.

Foto: X Rodrigo Lara.

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Salarios por encima de ministros y gobernadores

El sueldo del gerente del Fondo Milagro es de 39.445.000 pesos mensuales, superior al de un ministro. Según se señaló en el debate, equivale casi al doble de lo que ganan los gobernadores y alcaldes de los departamentos afectados, cuyos salarios rondan entre 22 y 23 millones de pesos. Los gerentes regionales, por su parte, iban a devengar 33 millones de pesos. El gasto mensual en nómina llega a unos 760 millones de pesos.

Como punto de comparación, se recordó que Everardo Murillo, director del Forec tras el terremoto del Eje Cafetero, ganaba 5 millones de pesos mensuales. Esa cifra equivaldría hoy a cerca de 19 millones.

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La escala salarial se conoció luego de que los directivos del fondo no acudieran a debates de control en el Congreso. Ante esa ausencia, los congresistas presentaron derechos de petición, y fue el mismo fondo el que terminó revelando los salarios.

Cuestionamientos por opacidad

Además de los sueldos, en el debate se advirtió que el manual operativo del fondo y otras disposiciones internas no son públicos. También se señaló que los contratos aparecen en el Secop hasta 20 días después de perfeccionados. Se cuestionó, además, que hasta ahora las únicas obras entregadas han sido demoliciones, mientras las víctimas en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda siguen esperando la reconstrucción. Tras conocerse la polémica, el presidente anunció que corregirá la tabla salarial del Fondo Milagro.

“Menos burocracia, menos nómina y más resultados”

La senadora Norma Hurtado, coordinadora de la comisión bicameral creada en el Congreso para hacerle seguimiento al Fondo Milagro, aseguró en Mañanas Blu que esa instancia no conocía los salarios. Se enteró por las respuestas a las preguntas de algunos congresistas, que se divulgaron en los medios. “Esa información no había sido allegada al Congreso de la República y no había sido allegada a la comisión bicameral”, afirmó.

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Sobre los sueldos, Hurtado reiteró lo que había escrito en su cuenta de X: “Eso amerita una revisión. Yo creo que menos burocracia, menos nómina y más resultados”. Consultada por su propio salario, la senadora dijo que los congresistas ganan alrededor de 51 millones de pesos mensuales, incluida la prima por vivir en otra región.

La congresista también cuestionó la falta de comunicación con el fondo. Según explicó, la comisión no ha podido obtener información clara ni la planimetría de lo que se está ejecutando. Añadió que el gerente, Jaime Andrés Uribe, solo ha asistido a una sesión, en la que hizo una presentación y pidió aplazar las audiencias en los territorios. El miércoles pasado se excusó de nuevo, porque había sido convocado de manera extraordinaria a Roldanillo, Valle del Cauca.

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“Esta comisión está representada por 52 congresistas, representantes y senadores de los territorios afectados”, recordó Hurtado. Insistió en que se necesitan respuestas claras para las regiones.

Frente a si el fondo ha cumplido, la senadora consideró que es apresurado evaluarlo porque fue creado recientemente. Sin embargo, reconoció que los habitantes de las zonas afectadas aún no ven resultados. “No se ha cumplido con las expectativas que tienen las comunidades”, dijo. Señaló que la mayor dificultad es el presupuesto: el fondo cuenta con 624.000 millones de pesos. Según el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, la reconstrucción podría costar alrededor de 54 billones.

Hurtado anunció que el próximo miércoles la comisión hará seguimiento a Fasecolda y a la respuesta que las aseguradoras están dando a las personas afectadas por el terremoto.

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Además de los sueldos, en el debate se advirtió que el manual operativo del fondo y otras disposiciones internas no son públicos. También se señaló que los contratos aparecen en el Secop hasta 20 días después de perfeccionados. Se cuestionó, además, que hasta ahora las únicas obras entregadas han sido demoliciones, mientras las víctimas en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda siguen esperando la reconstrucción.