Tibú reporta más de 100 ataques con drones este año: “El de ayer lo operaron desde Venezuela”

La crisis de orden público en el Catatumbo alcanzó un nuevo atentado perpetrado contra las Fuerzas Militares en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Richard Claro, confirmó la gravedad de la situación y entregó detalles del accionar terrorista que mantiene en máxima alerta a la región.

Un mortífero enjambre de drones sobre la tropa

El mandatario local explicó que el reciente ataque se registró en el sector de Parco La Silla, muy cerca de la frontera con Venezuela y del municipio vecino de Puerto Santander. La acción criminal fue dirigida contra una compañía del Batallón de Operaciones Terrestres del Ejército Nacional que realizaba labores de reconocimiento para garantizar la seguridad sobre la vía principal Astilleros-Tibú, la cual conecta con la ciudad de Cúcuta.

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Según el reporte oficial verificado por el alcalde, los militares fueron emboscados antes del mediodía por una ofensiva aérea no convencional: “Fueron sorprendidos por alrededor de 20 drones y hacen las descargas sobre esta compañía”. El saldo del atentado dejó cuatro uniformados muertos, un cabo y tres soldados profesionales, y cinco más con heridas graves producidas por la gran cantidad de esquirlas de los artefactos explosivos.

Operación desde territorio venezolano y pasos informales

Dada la extrema proximidad del lugar de los hechos con la línea fronteriza, el alcalde Richard Claro señaló que las sospechas de las autoridades apuntan a que los artefactos fueron teledirigidos desde el país vecino. “Por la cercanía del sitio donde estaban ubicados, muy seguramente fueron operados desde Venezuela”, afirmó el mandatario durante el diálogo radial.



Asimismo, Claro enfatizó la vulnerabilidad que representa la falta de control en los pasos informales que comunican a ambas naciones: “Hay más de 28 trochas hacia Venezuela. Eso se debe controlar”. Para el funcionario, resulta indispensable cortar las vías de abastecimiento por donde ingresan las armas, municiones y tecnología bélica que emplean los grupos armados al margen de la ley.

Más de 100 atentados en el año y la urgencia de tecnología antidrones

El uso de dispositivos aéreos no tripulados para perpetrar atentados se ha convertido en una amenaza recurrente y devastadora en la zona. Durante la entrevista, el alcalde reveló una cifra alarmante sobre la frecuencia de estos ataques en lo corrido del año: “Hablamos más de 100 ataques con drones entre la fuerza pública y personal civil en diferentes zonas del municipio”.

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A pesar del esfuerzo de las tropas en el terreno, el municipio enfrenta severas limitaciones tecnológicas para neutralizar esta modalidad. El mandatario advirtió que los sistemas inhibidores de señal solo cubren las instalaciones fijas situadas cerca del casco urbano: “Muy poca tecnología la que tiene hoy el ejército en nuestro municipio”. Ante este panorama, Claro reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que dote a cada unidad móvil y subestación de Policía con herramientas antidrones eficientes que permitan repeler las agresiones y proteger la vida de uniformados y civiles.

Escuche aquí la entrevista: