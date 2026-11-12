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Se agrava situación en Norte de Santander: tres soldados muertos dejó ataque con drones en Tibú

Las detonaciones ocurrieron durante combates entablados, al parecer, con integrantes del ELN en la vereda Barco La Silla, un sector perteneciente a la región del Catatumbo y muy cercano a la zona de frontera con Venezuela.

FOTO DRONES BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Drones seguridad - Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

La situación de seguridad se agrava en el departamento de Norte de Santander tras un reciente hostigamiento registrado en zona rural del municipio de Tibú. El ataque dejó un saldo de tres soldados muertos y tres uniformados más heridos.

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De acuerdo con los reportes preliminares, la acción armada consistió en un ataque ejecutado con drones cargados con explosivos. Las detonaciones ocurrieron durante combates entablados, al parecer, con integrantes del ELN en la vereda Barco La Silla, un sector perteneciente a la región del Catatumbo y muy cercano a la zona de frontera con Venezuela.

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