Funcionarios de MinTransporte y la ANI serán sometidos a polígrafo: Jorge Rojas

Jorge Rojas, ministro de Transporte, habló en Mañanas BLU sobre el escándalo de Odebrecht y las investigaciones alrededor del caso.



El ministro se refirió a las investigaciones realizadas por la Fiscalía sobre el tema asegurando que se reaccionó a tiempo y se está “viendo el tema por dónde es, están actuando como se debe”.



Agregó que, de acuerdo a su punto de vista, el proceso está adelantado y hay unos avances “fuertes” en el tema de la corrupción, por ejemplo, “ya hay un ex viceministro que está tras las rejas, él mismo declarándose culpable”.



Dijo, además que el Ministerio de Transporte está “encima” del tema y llegará el momento en el que la Fiscalía tome acciones contra los funcionarios involucrados. Por el momento “se puede decir que todos los que estén relacionados con el tema y que trabajen en el ministerio y en la ANI, serán sometidos a la prueba del polígrafo”.



Sobre el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien rindió interrogatorio en la Fiscalía por el escándalo de Odebrecht, el ministro dijo que “es una buena persona, es honesto, yo creo que hizo las cosas bien”.



Calificó a Odebrecht como una máquina de corrupción a nivel mundial, sin embargo, aseveró que, por ejemplo, en el contrato para construir la vía Ocaña - Gamarra no fue tan favorable a la empresa brasilera, “al menos no como ellos lo esperaban”.



Del contrato de la Ruta del Sol, Rojas afirmó que aún se desconoce cómo se llevará a cabo la liquidación del mismo “porque hasta ahora se está llegando a un acuerdo respecto al tema”.



Reveló que en el momento de la liquidación se tiene como prioridad “pagar urgentemente a los trabajadores que se les debe dinero y a los bancos que ha prestado gran cantidad de dinero”.



Explicó que el Invías está preparado para continuar con la obra “en el momento en el que así se decida”.



Agregó que se solicitará un traslado del dinero de la ANI al Invías para poder seguir con la Ruta del Sol sin necesidad de pedir una adición presupuestal.



