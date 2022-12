Galeón San José: otro tema en el que denuncian conflicto de intereses del fiscal

Néstor Humberto Martínez conoció los temas del Galeón San José como ministro de Presidencia del gobierno Santos y como miembro del Consejo de Antigüedades Náufragas, nombrado en ese cargo por la exministra de Cultura Mariana Garcés el 16 de julio de 2015.

Publicidad

Luego fue nombrado fiscal general. La Fiscalía, ya con Martínez al frente, recibió una denuncia por posibles delitos en el manejo de la Alianza Público Privada que estructuró el gobierno Santos, y el abogado que hizo la denuncia asegura que no ha pasado nada con la investigación.

Martínez Neira renunció a su cargo como ministro de Presidencia el 2 de junio de 2015. Menos de un mes después, el 16 de julio de 2015, la ministra de Cultura de la época, Mariana Garcés, lo nombró en la Comisión de Antigüedades Náufragas. El hoy fiscal estuvo en ese cargo durante un año y cuatro meses hasta el 10 de noviembre del 2016, cuando decidió renunciar porque iniciaba el proceso de elección de nuevo fiscal general para remplazar a Eduardo Montealegre.

Publicidad

BLU Radio tiene en su poder documentos y cartas del propio Martínez que prueban que el entonces ministro de Presidencia tuvo un papel preponderante en los acercamientos entre el Gobierno y la empresa americana Sea Search Armada, que luego demandó en la Fiscalía supuestas irregularidades con el manejo del plan del rescate de los bienes del barco.

Publicidad

Ver también: Sindicatos piden renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez

La Sea Search Armada fue la primera empresa que dijo haber encontrado el galeón español hundido en 1708 por una flota de barcos ingleses. Años después de los ochenta el gobierno aseguró que el barco no se encontraba en las coordenadas que había revelado la SSA y empezó un pleito jurídico que tras más de tres décadas se mantiene vigente porque la compañía marítima insiste en que un fallo de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón en 2007 cuando determinó que el barco era colombiano porque se encontraba dentro del territorio nacional, pero además confirmó que si las coordenadas eran exactas, los bienes debían dividirse entre el Estado y la empresa.

Publicidad

El 14 de mayo de 2015 Martínez le envió una carta a Danilo Devis Pereira, apoderado de la Sea Search Armada, haciéndole saber que el gobierno Santos estaba dispuesto a reunirse con la compañía para “conversar” sobre el galeón.

Publicidad

“En varias ocasiones el gobierno manifestó su disposición a conversar con Sea Search Armada, situación que, como se manifestó de manera reiterada en las comunicaciones enviadas, no era posible existiendo acciones judiciales emprendidas por esa compañía en tribunales extranjeros y cortes internacionales. En las nuevas circunstancias, estamos ya en disposición de reabrir el diálogo directo, siempre que se lleve de manera respetuosa y a través de la señora ministra de Cultura”, dice el documento con la firma de Martínez.

Esa reunión se desarrolló el 19 de mayo de 2015 y estuvo presente la ministra de Cultura, Martínez Neira, la secretaria jurídica de Presidencia, asesores de Cancillería y los representantes de la Sea Search Armada. Según el abogado Devis Pereira, Martínez, aún ministro de Presidencia, asumió el rol de representante del gobierno en el encuentro.

Publicidad

“Fue la única reunión que tuvimos con el gobierno para intentar algún tipo de arreglo en 35 años. Allí estuvo el doctor Néstor Humberto, quien fue quien la promovió. En ese momento nosotros le pedimos al gobierno que nos permitiera verificar si el barco estaba en el lugar que habíamos denunciado nosotros. Ofrecimos que, si no estaba allí, nosotros desistíamos de cualquier objeción y nos íbamos. Eso no lo aceptaron. Luego supimos que en ese momento ya estaba autorizada la APP y los ingleses para ir a buscar el galeón. En ese momento Martínez participó como representante del gobierno y estaba vinculado a la estructuración de la APP. Él ha sido determinante en este asunto.”, afirmó.

Publicidad

Unos meses después de la reunión, el 3 de diciembre del 2015, el presidente Santos le presentó al mundo el anuncio del descubrimiento del galeón, y dijo: “gracias a todos los integrantes de la Comisión de Antigüedades Náufragas que es el máximo órgano asesor del gobierno nacional en esta materia, y quien nos acompañó en toda la estructuración de la Asociación Público Privada que hoy está en curso”. En ese momento Martínez aún era parte de esa comisión.

Por la estructuración de la APP, la Sea Search Armada presentó una denuncia simultánea ante la Fiscalía y la Procuraduría el 23 de noviembre del 2017. En la Procuraduría la denuncia avanzó, pero en la Fiscalía aún no hay resultados, según denunció Devis.

Publicidad

Aunque el fiscal Martínez había asesorado al gobierno en los temas del galeón, no se declaró impedido con la denuncia porque el reparto lo hizo la vicefiscal general y la investigación quedó en manos del fiscal delegado ante la Corte Suprema, subordinado del fiscal en el organigrama de la Fiscalía.

Publicidad

Devis lo recusó, pero la Corte Suprema le dio la razón al fiscal aseverando que, como decía Martínez, la denuncia no estaba en su poder, sino en manos de un fiscal delegado. BLU Radio le preguntó al fiscal sobre estos hechos y afirmó que: “yo no llevo investigaciones, y los impedimentos son respecto de indagaciones que tenga en mi poder. Como nunca he tenido ese negocio en el despacho del fiscal no tengo que declararme impedido. Y así lo aceptó la Corte ratificando su jurisprudencia de siempre. En la Fiscalía hay dos millones quinientos mil casos. En el caso Odebrecht, la denuncia sí entró a mi despacho, y una vez en mi conocimiento me declaré impedido”, argumentó.

Finalmente, Devis señaló que futuras demandas contra el Estado por todos estos hechos son “inevitables”, e insistió en que ha enviado recurrentes solicitudes de certificación para saber en qué va la denuncia en el ente acusador, sin recibir respuesta alguna hasta ahora.



Publicidad

Publicidad

Publicidad