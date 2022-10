"Garantizamos que no habrá paz armada": Gobierno a Centro Democrático

Humberto de la Calle, las más de 60 capitulaciones que según el uribismo se le habrían concedido a las Farc en Cuba en los tres primeros acuerdos. ( Escuche también: Uribe presentó 16 capitulaciones más en contra del proceso de paz ).

Publicidad

Desarme y desmovilización

Para De la Calle son ‘exóticas e infundadas’ las críticas de la oposición respecto al desarme pues aún no ha empezado su discusión, por tanto “cualquier interpretación sobre dejación de armas es pura especulación, es imaginación, garantizamos que no habrá una especie de paz con armas en Colombia”.

Publicidad

Además destacó que actualmente está iniciando la creación de una subcomisión para abordar el tema con presencia de militares activos.

Publicidad

Guerrilleros en Cuba

Respecto a la llegada de un nuevo grupo de guerrilleros a Cuba para integrar la subcomisión de desarme y desmovilización, el negociador dijo que cada parte tiene autonomía para integrar sus delegaciones con comandantes de las Farc y militares activos, respectivamente.

Publicidad

En lo referente a alias ‘Timockenko’, aseguró que actualmente no está en la isla y que si estuvo, no se topó con el equipo del gobierno.

Publicidad

Tierras y desarrollo rural

Según de la Calle, nada de lo acordado en La Habana modifica la normatividad existente sobre expropiación y extinción de dominio y no llevará a la colectivización socialista del campo.

Publicidad

“A esas leyes no se les ha cambiado una coma. En verdad, los ataques del Centro Democrático no son realmente contra lo pactado. Son ataques a la legislación vigente, que rige desde el siglo pasado. Ese es el verdadero sentido político de sus críticas”.

Publicidad

Sobre la creación de un Fondo de Tierras, explicó que se nutrirá de predios en manos de narcotraficantes y corruptos de manera que “los únicos que tienen que preocuparse son los delincuentes. Ningún propietario legítimo tiene nada que temer”.

Reservas campesinas

Publicidad

El Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo calificó como sorprendentes las afirmaciones que en este aspecto hace el uribismo. La catalogó como una muestra de desconfianza con los campesinos “como si todos se dejaran manipular por las Farc”.

Publicidad

De la Calle complementó la información asegurando que es una figura ya existente en la ley colombiana y que no será refugio para el accionar armado de la guerrilla.

“Decir que sean corredores estratégicos de las Farc no solo es contraevidente, porque el acuerdo ni de lejos permite esa posibilidad, sino que además olvida que el acuerdo implica la dejación de armas”.

Publicidad

Circunscripciones especiales

Publicidad

El jefe negociador dijo que aún no está definido cuántas circunscripciones de paz se otorgaran, en qué regiones del país y por cuánto tiempo y aclaró que estarán destinadas a las poblaciones que por la presión del conflicto no han tenido representación política, en consecuencia, los partidos tradicionales no tendrán acceso a ellas.

“Se quiere garantizar que simplemente sean esos habitantes los que resulten beneficiados transitoriamente y evitar que los partidos se apoderen de esas circunscripciones cuyo número transitorio de curules es adicional a las ordinarias. Luego, allí no hay un regalo al terrorismo”, concluyó.